獨／甫獲頒500盤持續創新獎！一代名廚、嘉林餐旅中餐總監謝文驚傳病逝

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
粵菜名廚謝文。圖／摘自米其林官網
粵菜名廚謝文。圖／摘自米其林官網

一代粵菜名廚、嘉林餐旅集團中餐廚藝總監謝文，驚傳昨日在香港病逝。消息傳回台北餐飲圈，引發業界震撼與無限追思。尤其昨日舉行的2025「500盤」頒獎典禮，頒發特別獎「持續創新獎」給謝文主廚，表彰他對廚藝的熱情與不懈追求，但謝文因故未出席，沒想到卻成為永遠的遺憾。

師承香港富豪食堂「福臨門」的謝文主廚，擁有近50年廚藝資歷，2017年來台後即以深厚粵菜功力與現代思維推動中餐創新。2021年擔任「捌伍添第（85TD）」開幕行政主廚，2025年更升任嘉林餐旅集團中餐廚藝總監。

在漫長的廚藝生涯中，謝文不僅精熟粵菜根基，更以靈活的手法融會多元菜系，結合現代創新思維，持續推動中餐的突破與創新。他的料理兼具視覺美感與當代口味，為中餐的呈現方式開創新風貌。

2023年10月起，他更將原本位於松仁路、作為「捌伍添第（85TD）」備餐與燒臘廚房的空間，轉化為私廚餐廳「貳零捌公館」。在這裡，謝文親自每日清晨上市場挑選食材，並親手掌勺，以最直接的方式與食客交流。儘管早已累積足夠的成就與地位，謝文並未選擇退休，反而持續在廚房中實踐創新精神。他以行動展現料理人對廚藝的熱情與不懈追求，已成為後輩料理人的典範。

