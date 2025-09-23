聽新聞
星宇攜手米其林鈺善閣 推機上頂級素食懷石料理
星宇航空持續提升機上餐飲體驗，為符合時下蔬食養生熱潮，與連續五年榮獲《米其林指南》餐盤推薦的台灣頂級素食養身料理品牌「鈺善閣」合作，推出突破傳統的素食機上餐點，讓乘客在高空也能享用精品級的素食體驗。
「鈺善閣」創辦人陳健志表示，此次為星宇航空量身打造的機上菜單，保留懷石精神與養生理念，同時結合星宇注重的五感體驗，設計兼顧美感與味覺享受的菜單，在高空完整呈現懷石料理的精緻儀式感。
前菜充分展現「鈺善閣」對食材的講究與刀工：頭等艙、商務艙的「果漾繽紛圓舞曲」以椪柑、酪梨與蒟蒻等時令蔬果搭配酸甜火龍果醬汁，清爽開胃；豪經艙提供鮮脆可口菠菜製成的「流金菠菜捲」，每一口都帶有菠菜的清香及豐富水分；以及經濟艙利用鳳梨及薑末調味將傳統老味重新詮釋的「晶翠龍鬚菜」。
頭等艙及商務艙主菜的部分則將店內招牌「麻香猴頭菇彩蔬鈺膳」搬上高空，憑藉豐富經驗精選彈嫩扎實的猴頭菇，再利用多重製備手法琢磨出豐富的口感與層次，搭配粒粒分明的花蓮芋香米，完整呈現台灣在地食材的新鮮滋味。長程航線餐間點心更推出創意十足的「菲力猴菇排漢堡」，外層酥香、內裡多汁，帶來令人驚喜的口感衝擊與味覺樂趣。
