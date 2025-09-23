遠傳共同主辦「2025李聖傑One Day直到那一天世界巡迴演唱會台北站」

遠傳friDay影音今年邁入第10年，並連續3年蟬聯本土OTT付費訂閱第一名，今年更積極拓展娛樂版圖，從線上到線下、數位到實體，跨足演唱會、音樂劇與主題展覽，多角化佈局娛樂產業。遠傳今天（9月23日）宣布與錞藝音樂共同主辦「2025李聖傑One Day直到那一天世界巡迴演唱會台北站」，這是情歌之王李聖傑出道26年來的首場台北小巨蛋演唱會，訂於12月27日舉行，除了安排許多膾炙人口的經典曲目之外，李聖傑還親自參與演唱會製作籌備，將用歌聲帶領歌迷穿越過去、現在與未來。遠傳也將提供用戶本場演唱會優先購票的禮遇，為用戶帶來更豐富的娛樂生活。

遠傳鎖定演唱會投資市場，成效斐然，主辦的《2025蘇永康演唱會》於8月中開賣，同樣也提供遠傳用戶獨享優先購票福利，當日門票即刻售罄，展現強大號召力。遠傳亦投資多場重量級演唱及粉絲活動，包括韓國男團INFINITE、歌手鄭容和演唱會、演員崔振赫見面會，以及本土大型音樂盛事《City Flow音樂節》，展現從數位跨界到實體舞台的企圖心。

此外，遠傳也與主辦單位攜手合作，提供用戶專屬購票禮遇。包含男神蘇志燮、玉澤演、安孝燮、蕭煌奇、蔡琴、李玉璽、陳勢安、NIZIU、孝琳等知名藝人出演活動，遠傳提供優先購或購票優惠、贈票等各種福利，全面回饋用戶。

遠傳近期將版圖延伸至劇場，首度跨界投資音樂劇《九月啊九月》，於8月8日在台北表演藝術中心盛大首演。遠傳總經理井琪以聯合出品人身分親臨現場，臺北市政府文化局長蔡詩萍、北流董事長黃韻玲、知名星座專家唐綺陽、POP Radio台長林書煒，以及U:NUS 高有翔及吳昱廷、藝人孫協志、夏宇童、許富凱等名人一同觀賞，劇後更在社群上獲得高度推薦。

《九月啊九月》由《勸世三姊妹》出品方大慕可可攜手《人選之人—造浪者》編劇簡莉穎與刺點創作工坊共同打造，並與滾石唱片跨界合作，帶領觀眾重返華語經典金曲的年代。遠傳藉此正式跨足劇場展演領域，展現支持本土文化創意產業的承諾。

遠傳投資展覽活動精準鎖定話題主題，以「重質不重量」為核心。近期投資的《G-DRAGON MEDIA EXHIBITION : Übermensch》亞太巡迴數位藝術展於台北101盛大登場，在象徵G-DRAGON精神的「DAISY GARDEN」中設有7公尺高的巨型雛菊裝置藝術，成為熱門的打卡地點，虛實整合的多媒體展覽與週邊商品也吸引大批粉絲排隊入場。遠傳提供用戶專屬時段贈票方案及優惠購票福利，都在短時間領取或銷售一空。 遠傳主辦《2025蘇永康演唱會》於8月中開賣，並提供遠傳用戶獨享優先購票福利，當日門票即刻售罄。圖／遠傳電信提供 遠傳投資的音樂劇《九月啊九月》台北首演場星光熠熠，多位名人在觀賞演出後大力推薦。圖／遠傳電信提供

