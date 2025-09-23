Uber有新對手了！歐洲叫車平台「Bolt」來襲 台灣叫車市場掀新戰火

快訊

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Bolt首波攜手3家在地車隊：Hi Taxi車隊、幸福車隊與耐斯車隊，合作提供叫車服務。平圖／Bolt提供
Bolt首波攜手3家在地車隊：Hi Taxi車隊、幸福車隊與耐斯車隊，合作提供叫車服務。平圖／Bolt提供

歐洲行動叫車領導品牌Bolt無預警宣布今正式登台，成為其進軍東亞市場的第一站。Bolt目前已在全球超過50個國家、600多個城市營運，憑藉科技驅動的智慧派單系統與多年國際經驗，期望為台灣交通市場注入全新競爭力，並為駕駛與乘客提供更多元的選擇。

目前台灣叫車市場已經有Uber、台灣大車隊、和泰yoxi與LINE GO等主要平台加入，加上各縣市地區性的車隊服務，競爭可說是相當激烈。Bolt台灣區總經理曾憲竑表示，台灣是Bolt邁入東亞的重要據點，不僅是一個叫車平台，更致力於優化整體交通生態系。「台灣已準備好迎接新選擇，而我們將以公平、創新與具競爭力的服務，為駕駛與乘客創造更高價值。」

此次Bolt攜手3家在地車隊，包括Hi Taxi車隊、幸福車隊與耐斯車隊，合作提供叫車服務。平台透過智慧派單系統，能有效解決傳統派車易出現的空等、長接短送與行程分配不均等問題，進而提升駕駛收入、車輛利用率與時間效益。

Bolt同時強調在地化策略。在台灣，大眾運輸使用率高，加上車輛購置成本與都市壅塞問題，汽車駕照發放率逐年下降。Bolt看準此趨勢，以靈活的隨叫隨到服務補足交通需求，並呼應政府推動多元交通政策。

安全方面，Bolt將乘客與駕駛的保障列為核心。除駕駛背景審查、行程即時追蹤與24小時客服外，還提供多項進階安全功能，包括：行程即時位置分享、信任聯絡人通知、緊急協助通報，以及上車驗證碼制度，讓乘客與駕駛能在出發前互相確認身份。平台亦設有專責安全團隊，確保突發狀況能即時處理。

Bolt如何能打破台灣用戶既有使用習慣，再多下載一個叫車App？值得持續觀察。

歐洲行動叫車領導品牌Bolt今正式登台。圖／Bolt提供
歐洲行動叫車領導品牌Bolt今正式登台。圖／Bolt提供

