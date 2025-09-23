星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

星巴克宣布針對外送平台foodpanda於9月23日全日，推出「週二指定品項好友分享日」活動。活動期間全日於外送平台foodpanda，點購兩杯特大杯冰那堤、冰焦糖瑪奇朵，其中一杯星巴克招待。

2杯特大杯冰那堤原價310元，優惠價155元。2杯特大杯冰焦糖瑪奇朵原價350元，優惠價175元。星巴克特別說明，為維持飲品最佳風味，星巴克將依外送配方製作，飲品製作皆約九分滿(含冰塊)，如選擇去冰或少冰，將依飲品屬性製作至九分滿。外帶自取飲品製作標準相同。

此外，除菜單上提供的客製化選項外，不接受額外備註或是電話溝通其他客製化服務項目，例如: 糕點不加熱需求、要求添加鮮奶油以及寫杯註記等服務。加購收費的客製化項目將不適用任何優惠，均需以原價計價。本活動適用外送服務之指定品項與活動辦法，依外送平台提供內容為準。

