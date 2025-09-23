快訊

馮德倫把啟德郵輪碼頭當伸展台 美中年為愛馬仕男裝走秀

聯合報／ 記者孫曼／即時報導
馮德倫於香港為2025愛馬仕秋冬男裝系列走秀。圖／愛馬仕提供
愛馬仕（Hermès）上週於香港以啟德郵輪碼頭為舞台，舉辦2025愛馬仕秋冬男裝系列「幾何遊蹤」（Ready, Set, Casaque!）的大秀。除了眾多明星名人出席看秀，包括知名男星馮德倫在內的香港名人亦驚喜登台走秀，與模特兒一同穿梭於水泥結構之間，蔚為話題。

由品牌男性世界男裝藝術總監 Véronique Nichanian 為此次香港時裝秀打造全新的獨特造型，探索騎師風格的美學世界。整個秀場空間以騎師的線條元素管穿，並透過咖啡色、石灰色和炭灰色等大地色系細膩融入建築式的場域，冷冽的混凝土與溫潤的色彩形成對比，光影與結構的混凝土柱之間，更彰顯出秀上服裝純熟運用內與外、隱藏與顯現等不同對比手法，將簡約的斜線縱橫交錯，貫穿整個系列。

以米白色、橘紅色和青瓷藍色等香草色調構築而成的騎師風格經典元素，交織出饒富馬術精神的多彩斑紋，飄逸輕柔的布料與格調分明的圖案相呼應，碰撞出對比的火花。優雅簡潔的設計邊鋒銳利且豐的線條，勾勒出精實建築美的輪廓。光滑的絲絨與壓印小牛皮在燈光下閃爍亮澤，毛毯質感派克大衣散發著溫暖的氛息，全新演繹的馬術風格幾何圖案則為系列注入驚喜。

簡約的斜線縱橫交錯貫穿整個系列。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於香港舉辦2025秋冬男裝系列走秀。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於香港舉辦2025秋冬男裝系列走秀。圖／愛馬仕提供
飄逸輕柔的布料與格調分明的圖案相呼應。圖／愛馬仕提供
2025愛馬仕秋冬男裝系列男包線條呼應服裝的設計。圖／愛馬仕提供
馮德倫於香港為2025愛馬仕秋冬男裝系列走秀。圖／愛馬仕提供
本季系列探索騎師風格的美學世界。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於香港舉辦2025秋冬男裝系列走秀。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於香港舉辦2025秋冬男裝系列走秀。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於香港舉辦2025秋冬男裝系列走秀。圖／愛馬仕提供
愛馬仕於香港舉辦2025秋冬男裝系列走秀。圖／愛馬仕提供
鱷魚皮革短靴。圖／愛馬仕提供
鮮豔的橘紅色針織連帽衣。圖／愛馬仕提供
愛馬仕男裝創意總監Véronique Nichanian出席2025愛馬仕秋冬男裝系列香港走秀。圖／愛馬仕提供
2025愛馬仕秋冬男裝系列男包。圖／愛馬仕提供
皮革風衣傳遞經典騎士風格。圖／愛馬仕提供
愛馬仕

