經歷氣爆新光三越沒時間悲傷 拚台中店再出發、同步呈現四大重點項目

今年2月新光三越台中中港店氣爆事件後，重創昔日全台百貨店王，停業7個月來連帶讓新光三越整體近20％的負成長。但就如新光三越副董事長兼總經理吳昕陽所言，「事件後沒有太多時間沉浸在情緒當中，而是立刻選擇面對與承擔」，在力拚台中店本月底復業同時，新光三越其他各店也不能停下來，吳昕陽也帶來下半年好消息，呈現四大新項目，當中也有百貨跨國合作的創新之舉，展現百貨領頭羊帶頭的活力與拚勁。

台中中港店暫停營業以來，影響到的是數千名員工的生活與生計，從中部主客群、專櫃人員、到商圈同業，無不期待台中中港店能復出歸來，而新光三越台中中港店這半年來積極重建修復，將以「新店舖規格重啟」。這段時間，吳昕陽與整體團隊一起扛住重責與壓力，吳昕陽說「我們希望在符合法規下，盡快處理好這件影響許多人的突發狀況，讓大家的生活盡快恢復日常」。

此外，吳昕陽也宣布下半年迎來的好消息，首先是，新光三越台南小北門店將於9月26日正式開幕，試營運期間台南小北門表現超乎預期的亮點，據了解營業額是超標倍數以上的呈現。

即將在10月2日展開周年慶的新光三越台北南西店，本館B2帶來暌違10年以上的改裝新面貌，主打以日本百貨地下街美食區(デパ地下)為概念，打造美食版的主題樂園。

接著，新光三越攜手日本伊勢丹百貨合作，推出「SKM Men’s」在新光三越台北信義新天地A9 3樓呈現（10月16日開幕)。全樓層600坪，19個專櫃，以選物型態容納超過100個話題品牌，借鏡「Isetan Men’s」成功範例，加上台灣男裝市場仍有開發空間，新光三越將呈現自營專區，提供服飾、鞋履、保養品等多元選擇，也會引進台灣沒有的品牌。

另外，新光三越也將合作觸角觸及韓國現代百貨，這也是吳昕陽2024年底率隊至現代百貨交流牽起的緣分。歷經近一年籌備與企劃促成韓國現代百貨帶著韓國潮流品牌到新光三越信義新天地A11進行輪番快閃登場，「THE HYUNDAI POP UP STORE」將帶來Stand Oil、Wacky 7 Willy、NOMANUAL、MILLO ARCHIVE、MUCENT、INSILENCE、ROLA ROLA、ROCKFISH WEATHER WEAR、RONRON等10家品牌輪番接力，10月1日起至12月25日在A11登場。

商品推薦