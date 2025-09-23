快訊

隋棠積欠11萬管理費遭追討！律師揭「頂樓漏水該誰修」：2情況例外

樺加沙漸遠離！14縣市發豪雨特報 氣象署：屏東、台東及花蓮下到晚上

星巴克「買一送一」又來了！只有1天、這樣點才能享用優惠

大江購物中心周年慶10月3日開跑 共130家新櫃助攻

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
大江購物中心周年慶10月3日開跑，共130新櫃開幕衝買氣。圖／大江購物中心提供
大江購物中心周年慶10月3日開跑，共130新櫃開幕衝買氣。圖／大江購物中心提供

全台百貨周年慶進入旺季，大江購物中心自10月3日至26日舉辦「發現大江 驚喜開箱」檔期促銷活動，主打首十日加碼聯名卡友來店禮與各業種滿額贈現金券等回饋方案，館內130家新櫃及精品特賣會，隨著政府普發1萬元即將上路，加上周年慶檔期適逢三個連假，可望進一步推升買氣，為業績成長添動能。

大江表示，隨著數位化與消費習慣轉變，大江購物中心藉實地觀察與會員數據洞察，掌握消費者對於體驗與空間品質的高度需求。去年完成55櫃位調整後，虛實整合與跨業種混搭策略已見成效。

大江指出，今年改造將以「玩混搭、玩生活、玩休閒」為核心，重塑4000坪、130櫃位，引進進口服飾鞋包選物店、香氛、生活家電、健康醫材、戶外運動用品及40多家全桃獨家品牌，調整新櫃數達全館40%，以打造多元化的購物場域、滿足現代消費者的購物需求，為10月3日即將到來的周年慶增添亮點。

大江表示，今年周年慶全館各業種祭出多重現金券回饋方案，全館指定店櫃消費滿5000元送400元，化妝品、香氛及內衣櫃位消費滿3000送300元，APP會員當日累計消費滿6000元再加送100元，首10日聯名卡友當日消費累計滿999元即送200元，周年慶期間點數狂飆三倍送。強強聯手！業者與玉山、中信、台新等13家銀行推出信用卡刷卡滿額禮贈送電子現金券活動，藉此有助於帶動買氣、拉抬客單價。

大江也說，周年慶是消費者入手高單價商品的最佳時機，10月3日至26日檔期特別規劃雙重超值回饋，第一重館內珠寶、大家電與健康器材單筆消費滿萬元現折1000元，鐘錶及小家電滿5000元現折500元。第二重：於點睛品、鎮金店、歐莉寶、大小家電、健康器材、化妝品、香氛及TENDAYS等指定店櫃，單筆消費滿5萬、10萬與20萬元，分別加贈1000元、3000元與8000元電子現金券，數量有限，送完為止。

