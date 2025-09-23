快訊

500盤2025／尊重傳統、追求卓越！「麥卡倫風格新生獎」展現料理精神

聯合報／ 記者陳睿中／即時報導
國賓中餐廳在傳統基礎所展現的嶄新風貌與當代精神，正如同麥卡倫的品牌精神與全新形象包裝，成功獲得「麥卡倫風格新生獎」。圖／500輯攝影團隊提供
國賓中餐廳在傳統基礎所展現的嶄新風貌與當代精神，正如同麥卡倫的品牌精神與全新形象包裝，成功獲得「麥卡倫風格新生獎」。圖／500輯攝影團隊提供

首創第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，9月22日在台北101「SPACE 88」完整揭曉500盤5周年得盤榜單，全台共322間餐廳獲得殊榮。除此之外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，其中「國賓中餐廳」在傳統基礎所展現的嶄新風貌與當代精神，正如同麥卡倫的品牌精神與全新形象包裝，因此成功獲得「麥卡倫風格新生獎」。

麥卡倫品牌大使黃偉綸指出，邁入第三世紀的麥卡倫在2025藉由名設計師David Carson操刀更換全新視覺，不只是視覺革新，當中也包含麥卡倫釀酒哲學與品牌精神，透過波浪型的設計，還有紅、白色設計，象徵麥卡倫的風味核心，同時也將風味視覺化，對於初次品飲的人更加友善。整體設計同時保留麥卡倫一貫的優雅並具有當代風格，傳達在經典中新生的精神。麥可倫具有「以人為本」與「品質」的兩個重要DNA，在經典傳承當中尊重傳統，同時勇於擁抱未來，所以麥卡倫不斷搜尋新的風味輪廓，讓經典得以傳承，也正是「麥卡倫風格新生獎」所代表的精神。

擔任頒獎人的臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵（Helen Wong）也表示，今年麥卡倫迎來品牌201週年，是非常特別的里程碑。全新的品牌視覺展現麥卡倫的悠久歷史，也反映出對於創新的願景。今年特別設立的「麥卡倫風格新生獎」，旨在表彰在尊重深厚傳統與創新精神之間取得平衡的優秀餐廳。國賓中餐廳以現代工藝手法重新詮釋中式料理，結合數十年的飲食文化傳承，同時注入現代元素，為料理文化帶來嶄新的風貌，正呼應麥卡倫對於傳統的尊敬，以及不斷追求卓越的精神。

不僅獲得特別獎「麥卡倫風格新生獎」，「國賓中餐廳」今年也憑藉著蜜汁叉燒、剁椒魚頭、雙刀耳片、青花石鍋魚等菜色，拿下5盤佳績。國賓飯店公關資深協理黃國瑋表示，國賓中餐廳歷史已逾60年，行政總主廚林建龍仍幾乎每年率領團隊赴陸、港、澳研習經典菜餚、新創中菜，昇華國賓中餐廳的色香味。國賓飯店也將與日本首屈一指的東京皇宮酒店合作打造「國賓皇宮酒店」，預計2028年第四季開幕，未來將帶來老靈魂、新品牌的「國賓中餐廳」，期待讓新舊顧客再次愛上。

臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵擔任「麥卡倫風格新生獎」頒獎人。圖／500輯攝影團隊提供
臺灣愛丁頓董事總經理黃皓茵擔任「麥卡倫風格新生獎」頒獎人。圖／500輯攝影團隊提供

