拿坡里披薩買大送大、三商炸雞買1送1！必勝客煙燻起司火山餅皮上桌

迎接教師節，三商餐飲集團旗下「三商炸雞」、「三商鮮五丼」、「福勝亭」及「拿坡里披薩．炸雞」共同獻上限時優惠。9月23日至10月6日期間，三商炸雞內用或外帶「6隻酷樂雞腿桶」送「6塊義式炸雞桶」，原價810元，特惠價399元，現享買1桶送1桶。購買「6隻蜂蜜辣醬酥炸棒腿」送「原味胡椒咔啦雞柳條」，原價318元，特惠價169元。活動期間凡持教師證或教職員相關證件點餐，即贈「現炸薯條」1份，每日限一次。

即日起至9月30日，至「三商鮮五丼」門市出示FB、官網或美食卡活動截圖，即可享內用或外帶「招牌牛丼套餐」64折優惠，原價215元，特惠價139元。活動期間至「福勝亭」出示相關截圖，「開運豬排定食+胡麻豆腐」，原價275元，特惠價199元；「開運豬排定食+和風咖哩雞肉定食+芝麻牛蒡絲+飲料2杯」，原價555元，特惠價399元，最高現省156元。

「拿坡里披薩．炸雞」即日起至9月30日期間，針對新品披薩推出內用／外帶「買大送大」，原價880元，優惠價490元；10月1日前，每日下午3點前結帳，小披薩原價290元，特惠價139元；三塊炸雞原價195元，特惠價100元，內用或外帶均可適用。另外活動期間憑教師證或教職員相關證件內用/外帶，「1250ml可樂」特價10元，每日限一次。

中秋將至，必勝客推出限量的「煙燻起司火山熔岩餅皮」，外圈熔岩芝心以莫札瑞拉起司為基底之外，更於原先的五種起司中再加入「煙燻起司」，帶來豐富的香氣與滋味，推薦搭配中秋限定的「月見七盎司厚燒牛比薩」。即日起，訂購大比薩加價199元即可升級「煙燻起司火山熔岩餅皮」，9月29日前，PK APP會員可享嘗鮮價149元。

針對中秋聚餐，必勝客也推出多款套餐方案。其中「中秋小套餐」599元起；適合全家分享的「中秋大套餐」1,099元起；結合雙比薩與大月亮圈圈的「中秋賞月餐」959元起。 必勝客新推出「煙燻起司火山熔岩餅皮」，適合搭配「月見七盎司厚燒牛比薩」。圖／必勝客提供 三商炸雞推出多項教師節優惠方案。圖／三商餐飲集團提供

