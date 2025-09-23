今天入秋分 4生肖注意過度疲勞 首重「養陰潤燥」秋蟹淺嘗不可多食

快訊

聯合報／ 記者陳宏睿／台中即時報導
今天進入秋分節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。示意圖／AI生成
今天進入秋分節氣，命理師楊登嵙分享此節氣的民俗觀念。示意圖／AI生成

今天凌晨2時20分進入「秋分節氣，太陽直射赤道，全球晝夜平分，命理師楊登嵙說，秋分就是陰陽的平衡點，此節氣屬兔、猴、狗、豬的民眾，需要注意過度疲勞、小感冒、小病痛，養生首重「養陰潤燥」，可多吃蘋果、葡萄、甘蔗、石榴等清潤的食物。

命理師楊登嵙說，俗語有云「一場秋雨一場寒，十場秋雨好穿棉」，秋分後，寒暑晝夜參半，涼爽的秋季正式拉開序幕。秋分之後，寒涼漸重，所以多出現涼燥，天氣冷暖變化頻繁，應注意添衣保暖，預防寒涼感冒。

楊登嵙說，秋氣燥，宜以潤其燥，可多喝開水、淡茶、果汁、豆漿、牛奶等流質食品，可以有效的「養陰潤燥」，另外，蓮藕、蘋果、葡萄、甘蔗、石榴、秋梨、柑橘、山楂、百合、銀耳等，都是除燥養陰的調養佳品。

楊登嵙提醒，此節氣也是民眾品嘗秋蟹的時間，螃蟹黃肥肉滿，不少人一吃就停不下來，螃蟹性寒其實不宜多吃，淺嘗味道即可。食用時除了要去除鰓、胃、心、腸等臟器外，還要注意不要和柿子、生梨等寒性水果一起食用，否則可能會吃出病來。

他也分享，秋分養生「宜動不宜靜」，動起來才能幫助氣血收養，此時空氣質量佳，多出外走走既可鍛鍊身體，讓人神清氣爽。

