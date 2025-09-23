聽新聞
500盤2025／殿堂獎店家：將持續創新前行
第五屆「500盤」特別設立「殿堂獎」，許多獲獎店家代表也到場領獎同時致詞，除感謝「500盤」評審們給予的肯定以外，同時也感謝忠實顧客們的支持，強調在不斷變化的餐飲環境內，將持續創新前行。
今年共有三十五家餐廳、四道料理獲得「殿堂獎」殊榮，其中頂級日本料理部分，獲選店家之一的「牡丹．極上天ぷら」副總經理林京廣致詞時除感謝大家的支持，也承諾將堅持初衷：「我們會繼續將四季的滋味，轉化成一道道人與人之間的連結。」
台菜與中菜也有不少名店入選，其中，「明福台菜」老闆娘林麗珠在致詞時表示，「餐飲業是一條不容易走的路，我們會再接再厲、繼續努力經營」；「金蓬萊遵古台菜餐廳」老闆娘楊雪芬則指出，「大環境不好，餐飲業面臨缺工等多種考驗，很榮幸得到這個獎，希望跟各位同行一起繼續加油」；「鄒記食舖」創辦人暨主廚周小琴領獎時表示，謝謝評審的支持，「未來『鄒記』」會更加用心，做好每一道料理」。
此外，代表「頤宮中餐廳」領獎的君品酒店總經理游梓雯則指出，「未來我們仍會秉持初衷，讓粵菜不僅是一道道美味的佳肴，更能成為文化傳承與國際交流的橋梁」。
