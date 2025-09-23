500盤2025／4菜色大滿貫 連5年霸榜
第五屆「500盤殿堂獎」，表彰連續五年入榜的餐廳與菜色。今年除了共有三十五家餐廳入選，在單一菜色方面，則有「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」、「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」與「蔥燒煨蔘海膽麵」、「六品小館」的「豆干肉絲」共四道菜，獲得「殿堂獎」榮銜。
「鱈蟹西施泡飯」的創作源起，來自台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明對食材永續利用的初衷。「當時我們在做『花雕玉液蒸鱈場蟹柳』這道菜時，用掉了蟹腳，但蟹肉和蟹殼還沒有被充分發揮。」他靈機一動，先把蟹殼炒香，再與沙公、白蝦、龍蝦一同熬製湯底；高湯中再加入鱈場蟹肉、澳洲帝王蝦、北海道干貝與台灣當令蔬菜，最後撒上炸過的泰國香米，增添酥脆口感，成就層次豐富又令人驚豔的經典佳肴。
「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」與「蔥燒煨蔘海膽麵」，分別是餐廳家傳三代的招牌菜色與主廚陳博璿的創意料理，恰好分別代表了台菜的傳承與創新。「蓬萊排骨酥」料理選用肥瘦適中的豬腹脇排，經由家族獨門祕方醃製入味，下鍋前先裹粉與蛋黃，並以雙重油溫反覆酥炸，呈現外酥內嫩的口感。上桌前，師傅會將肉往下擠出骨頭，方便食客輕鬆去骨，自細節處體現專業與貼心。
「蔥燒煨蔘海膽麵」先以蔥油拌麵作為基底，上層鋪滿細膩香濃的海膽與彈嫩入味的海參，再點綴上滿滿蔥花，一碗端上桌便散發強烈海味。拌勻後享用，入口瞬間，濃厚的鮮味與悠遠的甘甜層層綻放，令人驚喜連連。
「豆干肉絲」雖然是道家常菜，但相當講究手工切干絲的均勻度，以及牛肉或豬肉絲醃料與火候的精準掌控。經大火快炒後，成品鑊氣飄香、口感分明，呈現出簡單卻不平凡的家常風味。
