高雄僅存「百貨空中樂園」突傳10月起休園 網驚：千萬別收 我的回憶

全台碩果僅存的百貨空中樂園即將暫時休業！位於高雄大立百貨頂樓的「空中樂園」稍早在臉書專頁宣告，將於10月起休園，由於這裡承載許多高雄人兒時歡樂的回憶，消息一出，立刻引發網友議論，「千萬別收！我的回憶」、「拜託海盜船要留著！」；而業者也同時發文強調，只是暫時休園。

在民國6、70年代，台灣百貨樓頂曾有不少「空中樂園」設施，這是源自日本百貨的創意，在那個主題式樂園尚未普及的年代，曾經發揮重要的集客功能。像是台北已歇業的今日百貨樓頂，而高雄大立百貨頂樓的空中樂園，則是1984年開幕，設有海盜船、旋轉木馬、碰碰車等遊樂設施，是許多5、6年級生的兒時回憶。

根據業者的公告，「高雄大立頂樓空中樂園將於114年10月1日起休園，並預計於115年2月以全新面貌再次與大家相見。在此之前，為感謝長期支持，於114年9月26日至9月30日，期間特別推出門票買一送一優惠，誠摯邀請您一同留下專屬的珍貴回憶，把握最後的時光，再次登上空中樂園，重溫童年的笑聲與純真。」

高雄大立頂樓空中樂園將於114年10月1日起休園，並預計於115年2月以全新面貌再次與大家相見。圖／摘自大立、大統五福店粉絲專頁

