台灣高鐵新車降噪減震節能升級 緊急煞車距離縮短

台灣高鐵公司將引進新世代列車，參考日本新幹線車型「N700S」，命名為「N700ST」，車頭為至尊雙翼型空氣動力造型車鼻，緊急煞車距離縮短約20%，遇斷電仍可透過電池行駛10公里。

台灣高鐵與日立東芝聯盟簽訂12組台灣高鐵新世代列車採購契約，金額約1240.91億日圓（約折合新台幣258億元），第一組列車正在製造中，最快今年底即將開始塗裝。

台灣高鐵系統研發處高級工程師謝昀典今天在日本新幹線大井車輛基地接受台灣媒體聯訪時表示，台灣高鐵新世代列車「N700ST」以日本行駛於東京到九州的新款車型「N700S」為參考，是目前最先進、環保的車型。

N700ST延續現有700T橘黑配色的強烈對比，同時針對新一代車體曲線進行細緻調整，車頭以明亮白色為主體。

台灣高鐵表示，新車車頭為新研發的至尊雙翼型（Dual Supreme Wing）空氣動力造型車鼻，更為扁平且採流線型設計，可減少列車進入隧道時的噪音，並減小行駛阻力，車頭燈面積加大，並採用LED燈泡，達到更節能的效果。

謝昀典表示，N700ST透過車頭流線型及車廂輕量化設計，採用最新材料科技打造車輛各種元件，讓N700ST相較於700系車種，大幅減少約20%耗能。

在降噪部分，謝昀典表示，台灣高鐵推行「寧靜車廂」措施，希望旅客使用3C產品如手機時，若有通話需求，能移步至車廂玄關處，N700ST未來透過「車間全包覆」設計等隔絕風切噪音，可讓車廂內噪音減少約10%。

謝昀典也提到，N700ST還搭配「列車全主動減震器系統」，可提升列車乘坐穩定度約30%，搭乘時更加平穩舒適。

值得一提的是，今年7月颱風丹娜絲襲台，台灣高鐵曾有列車深夜因電力異常卡在軌道上。台灣高鐵表示，未來N700ST備有備援鋰離子電池（自走電池），當列車行駛間遭遇緊急情況、無外部電力可供應的狀態下，可自力緩慢駛離隧道或橋梁，至安全處所（約可以時速30公里的速度行駛10公里），或提供約30分鐘旅客服務設施運作，如車廂內緊急照明燈光、廁所沖水等。

不僅如此，緊急煞車距離也大幅縮短約20%，遇到地震等緊急情況，可進一步保障旅客安全，台灣高鐵舉例，目前車輛完全煞停約需4公里，未來約3.2公里就能完全煞停。

謝昀典表示，預計新車2026年8月運送抵台，進行靜態及動態測試，2027下半年正式投入營運，2028年底12組N700ST列車上線後，預估尖峰發車能力可提升約25%。

商品推薦