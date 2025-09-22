快訊

500盤2025／inline首頒「AI熱搜餐廳獎」 Ad Astra憑3大優勢吸消費者狂搜

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
inline創辦人于家瓏（右）將500盤獎項頒發給Ad Astra主廚Kevin Rose（左）。圖／500輯攝影團隊提供
inline創辦人于家瓏（右）將500盤獎項頒發給Ad Astra主廚Kevin Rose（左）。圖／500輯攝影團隊提供

AI正加速改變餐飲生態。成立於2015年的餐飲科技平台inline，已協助逾萬家餐廳導入線上訂位、候位、訂餐與數位行銷。今年推出的「AI小助手」，結合LINE與人工智慧，消費者一句話即可獲得推薦並立即完成訂位，顯著優化找餐廳體驗。

在今年500盤盛會上，inline首度頒發「AI熱搜餐廳獎」，依據平台搜尋量、AI推薦次數與轉換率，呈現最受矚目、也最貼近消費者期待的名單。今年得主為Ad Astra，由紐約主廚Kevin Rose主理。他曾任職於米其林三星Restaurant Daniel與二星Atera，透過國際視角結合台灣與日本食材，以熟成、醃漬等技法創造出簡單卻富深度的料理，憑藉創新體驗與話題度脫穎而出。

inline表示，截至目前LINE官方帳號累積用戶已逾500萬，今年更推出「AI定位小幫手」，希望將更多優秀餐廳帶給消費者。AI小助手能精準串接「可立即預訂」餐廳，不僅提升曝光，也以數據驗證市場吸引力，展現AI在餐飲產業的新價值。

目前inline已有逾11,000家餐廳使用，導入AI技術與即時座位整合後，使用者只需輸入需求，如「星期五晚上2人聚餐有什麼推薦？」或「信義區下午茶7月還有哪些餐廳有位子？」即可獲得即時可訂的推薦名單。AI小助手更會根據用戶習慣逐步學習，提供個人化建議，並結合「好友用餐邀請」功能，讓同行者一鍵確認並接收提醒。未來預計將推出不同優惠機制，持續提升聚餐效率與體驗。

