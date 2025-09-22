快訊

500盤2025／陳昶福Fudy獲頒「風土之味獎」 傳遞永續與愛的循環

聯合報／ 記者陳立儀／即時報導
獲頒「風土之味獎」的陳昶福Fudy表示，「野驢小餐館」農場的故事就是永續與愛的循環。圖／500輯攝影團隊提供
獲頒「風土之味獎」的陳昶福Fudy表示，「野驢小餐館」農場的故事就是永續與愛的循環。圖／500輯攝影團隊提供

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

獲頒「風土之味獎」的陳昶福Fudy（圖中）邀請「野驢小餐館」團隊一同上台，共享榮耀。圖／500輯攝影團隊提供
獲頒「風土之味獎」的陳昶福Fudy（圖中）邀請「野驢小餐館」團隊一同上台，共享榮耀。圖／500輯攝影團隊提供

獲頒「風土之味獎」的陳昶福Fudy擁有15年農場經驗，以天然、無毒、有機的方式栽植作物，戮力實踐從產地到餐桌的料理哲學。領獎時陳昶福Fudy也特別邀請「野驢小餐館」團隊一同上台，共享榮耀。

陳昶福Fudy（圖右）獲得第五屆500盤「風土之味獎」。圖／500輯攝影團隊提供
陳昶福Fudy（圖右）獲得第五屆500盤「風土之味獎」。圖／500輯攝影團隊提供

陳昶福Fudy表示，「野驢小餐館」的農場約從7年前開始，當時只是想提供餐廳新鮮的蔬菜，從一般的土地至今已變成一個永續、再生、零浪費的農場，透過發酵、堆肥生產農作物，也使許多能源回到土地。「7年來我們學到很多，透過愛、耐心與努力就能與大地有互相回應，大地每天都賜與我們很多生命的禮物，就是食物與資源，這些都是愛；而我們農場當初單純的啟發，背後的故事就是永續與愛的循環。很感謝大家，也希望大家能一起將永續的力量延續下去。」

點此看【第五屆500盤】完整得獎名單

● 500盤2025中/英文版官網：https://udn.com/500dishesaward/

● 500盤2025全台Google地圖：https://reurl.cc/pY2XZQ

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定銀行｜星展銀行

合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越

贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

