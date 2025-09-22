500盤2025／「年度躍進獎」 logy田原諒悟獲7盤殊榮：持續創作新菜色

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

今年500盤特別獎「年度躍進獎」由摘下七盤殊榮的logy獲獎，主廚田原諒悟（Ryogo Tahara）也親自來到現場領獎。身負義大利、法國和日本修業絕學，向來以敏銳感拿捏當代亞洲料理的田原諒悟，不只擅於拆解台灣食材，同時對溫度與香氣的拿捏也極其講究。自2018年落腳台北安和路後，其餐點風味便持續進化，今年遷址內湖後更正式進入「logy 2.0」，不只空間、服務、風味大幅升級、重新定調，亦呈現出更全面的精緻料理。

田原諒悟一上台便率先感謝500盤，「我很高興今年能獲得七盤的肯定。今年二月我們才剛搬到新的地點、把新的餐廳完成，也推出了新的菜色料理。我很開心我們能夠創造出令人難忘的菜色，同時我也希望未來能持續創作新的菜色，並承載新的記憶。」

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

