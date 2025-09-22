500盤2025／傳統中展現嶄新風貌！「國賓中餐廳」奪麥卡倫風格新生獎

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

本屆特別獎「麥卡倫風格新生獎」，由「國賓中餐廳」奪下。國賓中餐廳在傳統基礎上展現的嶄新風貌與當代精神，如同麥卡倫的全新形象包裝，不僅是肯定其在餐飲創新上的卓越表現，更象徵著與麥卡倫共同致敬時間、創造新風格的精神。除此之外，國賓中餐廳今年也憑藉著蜜汁叉燒、剁椒魚頭、雙刀耳片、青花石鍋魚等菜色，獲得陳致遠、馮亞敏等多位評審的肯定，共計獲得5盤的好成績。

國賓飯店公關資深協理黃國瑋表示，感謝聯合報、500盤團隊，以及評審與顧客喜愛國賓中餐廳的菜色。國賓中餐廳歷史已逾60年，行政總主廚林建龍仍幾乎每年率領團隊赴陸、港、澳研習經典菜餚、新創中菜，昇華國賓中餐廳的色香味。黃國瑋並表示，國賓飯店正值重建，將與日本首屈一指的東京皇宮酒店合作打造「國賓皇宮酒店」，預計2028年第四季開幕，將帶來老靈魂、新品牌的「國賓中餐廳」與其他館內餐廳，期待讓新舊顧客再次愛上。

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定銀行｜星展銀行

合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越

贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

