別讓腳痛阻礙行動！超輕耐走的防潑水機能鞋問世

長時間行走久站，不少人會出現腰痠、腳跟痛或足底筋膜炎等症狀。據「健康醫療網」調查，逾9成國人有步態問題，其中，足底筋膜炎、足跟疼痛問題就超過5成。此外，有扁平足問題者，因足弓彈簧作用不足，走路或跑步時承受較大壓力，容易疲累與疼痛。這些都是對「機能鞋」急迫的市場需求。

秉持「點亮未來、創造無限」的理念，「有你共創」的質感生活選物平台「有設計」，與「SKYE Footwear」攜手合作，以「質感美學x永續科技」為核心，推出專為「久站久走族」設計的「SKYE走走鞋」。

SKYE Footwear 是加拿大品牌，源自台灣傳承1970年代家族製鞋工藝，累積超過 40 年運動鞋與兒童鞋製造經驗，與國際知名設計師合作創立，此次不僅在技術、材質的升級改良，更滿足市場對「機能鞋」的需求。

「SKYE走走鞋」的Loop-Lok免綁鞋帶專利設計，動態貼合並支撐行走中的腳部；鞋墊使用雙材質深凹凝膠，搭配足弓支撐設計，具備「吸震回彈」的特性，可分散腳部衝擊與釋放壓力；鞋面為瑜伽褲等級、防潑耐髒的萊卡材質，高延展性使鞋面舒適包覆腳部，能因應變化多端氣候；單腳重量僅 235g，全天候輕盈乾爽。此外，整雙鞋實現了「環保永續」的責任，使用 15 支回收塑膠寶特瓶及其它可回收分解材質。

這些特點為長時間行走時的腳部提供了良好支持，同時促進穩定舒適感；也解決了鞋子易濕不耐髒、過重不合腳等問題。無論通勤差旅、露營野遊，穿上「SKYE 走走鞋」輕盈漫步城市，走多久都乾爽舒適！

「SKYE 走走鞋」將於 9月23日上午10:30 於嘖嘖平台正式上線，誠摯邀請每一位城市旅人，親自體驗這款集結舒適、機能與環保的完美鞋履。更多詳情可至嘖嘖頁面、SKYE粉絲專頁了解。

