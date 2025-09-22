500盤2025／台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明獲年度主廚獎

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

已經連續5年上榜，並在2023、2023年連年奪冠的台北晶華酒店中餐廳「晶華軒」，今年獲得賈永婕、何奕佳、蕭敬騰等多位評審的肯定，以14盤的絕佳成績再次拿下2025年500盤榜首。其中招牌菜色「鱈蟹西施泡飯」獲得2盤，並同時摘下「五連盤」的殊榮，另道「蟹粉撈麵」則是獨得4盤。擔任靈魂人物的晶華軒廚藝總監鄔海明，今年更成功拿下特別獎中的「年度主廚獎」，成為今年最大贏家。

鄔海明登台致詞時，除了感謝團隊的付出、長官的支持與同業的愛護之外，他也表示「我是中餐的主廚，中餐的價值在於『傳承』；每一道菜都是文化的延伸，也是感情的連結。料理不只是吃飽而已，更是跟世界溝通的語言。」鄔海明並對全場的餐飲業者、主廚表示「餐飲是沒有捷徑的，需要每一年、每一天不斷的堅持。相信在我們的努力之下，我們會成為台灣餐飲業最強的底氣」

締造三連霸高牆的「晶華軒」，除了鱈蟹西施泡飯、蟹粉撈麵之外，今年還有「生拆膏蟹燴麻婆豆腐」、「梳片脆蘿蔔」、「膏蟹馬蹄蒸肉餅」、「清蒸三角魚」、「鹹魚雞粒煲」、「生磨杏汁燉白肺湯」、「蘿蔔絲酥餅」等菜色上榜。隨著今年同步獲得「五連盤」、「殿堂獎」、「最佳主廚獎」等多重肯定，也讓晶華軒在500盤的活動中持續錦上添花。

