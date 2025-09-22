500盤2025／超過40年的堅持！台北福華「蓬萊邨」奪「永續餐廳獎」　

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

本屆的特別獎「永續餐廳獎」，由台北福華大飯店「蓬萊邨台菜餐廳」成功奪下。蓬萊邨自1984年開業至今，堅持採用本地有機及永續食材，減少餐廳碳足跡與食物浪費，成為推動台灣永續餐飲的重要範例。包括軟煎溜肉、煎菜圃蛋、乾煎豬肝、鳳眼瓜仔肉等菜餚，都在許多饕客的心中留下重要的美食記憶。

台北福華大飯店總經理金培忠表示，蓬萊邨的起點源自創辦人夫人最喜愛的「金針花排骨湯」，這份對台菜的熱愛，成為蓬萊邨四十多年來的信念。一路走來，師傅們創新台灣料理，今年更積極導入永續理念，嚴選在地食材、減少浪費，讓每一道菜餚傳遞風味，也承載對地球的責任。這份榮耀是鼓勵也是肯定，蓬萊邨將持續以永續、謹慎，把最真摯的台灣味帶向世界。

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定銀行｜星展銀行

合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越

贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

商品推薦