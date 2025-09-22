500盤2025／謝文獲「持續創新獎」 近50年廚藝持續引領中餐創新
第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。
獲得「持續創新獎」的謝文，師承香港「福臨門」，擁有近50年廚藝資歷，精通粵菜並融合多元菜系及現代創新思維，持續引領中餐創新並培育後進。
謝文的私廚餐廳「貳零捌公館」也是第五屆500盤的三盤得主，台北101董事長賈永婕偏愛「生炒臘味糯米飯」，她形容「吃了感覺非常涮嘴，糯米飯既Q彈又有嚼勁，忍不住想要一口接一口」；富邦美術館館長翁美慧選了「龍眼木煙燻叉燒」，認為「龍眼木為叉燒賦予獨特的靈魂，煙燻香味緩緩擴散，令人回味無窮」；喜事國際時尚集團創辦人馮亞敏則喜歡「脆皮黑棕鵝」，「鵝皮烤得帶點焦糖色澤，油脂平衡不油膩，肉質帶汁且脆香，視覺和味覺都極具張力」。
謝文在收到獲獎訊息與邀請時非常開心，但因有私人行程無法親自領獎，特別交代一定要有人代表出席。「貳零捌公館」領獎代表Krystal表示：「感謝大家的肯定，未來會繼續努力」，她說「貳零捌公館」上個月開了第二家分店，目前也是預訂全滿、一位難求，會盡力安排消化，讓更多饕客能夠前來。
