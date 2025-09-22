500盤2025／旅法飲食作家謝忠道：500盤反映了台灣飲食觀點
旅法飲食作家謝忠道也現身500盤頒獎典禮現場，成為驚喜亮點。他觀察，歷年奪盤的多半是中菜、粵菜或台菜為主的「亞洲風味」，這也反映了台灣人的飲食觀點。
頒獎典禮中最感動的是「紅棉」，剛開幕、就奪下11盤殊榮，「不只是她的菜擄獲人心，還有她的經歷與個人的故事。」「亞洲餐廳普遍不太注重主廚， 紅棉的Tanya是素人、半途出家，讓人看到了真誠與魅力，也重塑了主廚角色。」
500盤五周年，謝忠道建議，主廚是當然的主角，但也可往上、下游溯源，例如某一屆可請主廚推薦最棒的食材達人，「沒有了他們，也做不出好菜」，「這是真正的深耕台灣。」此外，「500盤常讓人有菁英主義之感，如果可以與品牌或企業合作，邀請弱勢團體也來品嘗盤之美好，讓更多人分享美食，盤的意義也會更深遠。」
● 500盤2025中/英文版官網：https://udn.com/500dishesaward/
● 500盤2025全台Google地圖：https://reurl.cc/pY2XZQ
2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025
#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
指定銀行｜星展銀行
合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越
贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic
※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言