500盤2025／旅法飲食作家謝忠道：500盤反映了台灣飲食觀點

旅法飲食作家謝忠道也現身500盤頒獎典禮現場，成為驚喜亮點。他觀察，歷年奪盤的多半是中菜、粵菜或台菜為主的「亞洲風味」，這也反映了台灣人的飲食觀點。

頒獎典禮中最感動的是「紅棉」，剛開幕、就奪下11盤殊榮，「不只是她的菜擄獲人心，還有她的經歷與個人的故事。」「亞洲餐廳普遍不太注重主廚， 紅棉的Tanya是素人、半途出家，讓人看到了真誠與魅力，也重塑了主廚角色。」

500盤五周年，謝忠道建議，主廚是當然的主角，但也可往上、下游溯源，例如某一屆可請主廚推薦最棒的食材達人，「沒有了他們，也做不出好菜」，「這是真正的深耕台灣。」此外，「500盤常讓人有菁英主義之感，如果可以與品牌或企業合作，邀請弱勢團體也來品嘗盤之美好，讓更多人分享美食，盤的意義也會更深遠。」

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

