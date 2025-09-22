快訊

500盤2025／美食評論家高琹雯：500盤累積了台灣餐飲的大數據

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
連續第五年擔任「500盤」評審，高琹雯所看重的，是料理最核心的價值，以及飲食文化的延展與反思。圖／500輯攝影團隊提供
連續第五年擔任「500盤」評審，高琹雯所看重的，是料理最核心的價值，以及飲食文化的延展與反思。圖／500輯攝影團隊提供

「500盤五年，已達成一個里程碑」，美食評論家高琹雯（Liz）認為，「500盤從最早發散的、無邏輯可循的榜單，這五年來累積了台灣餐飲的大數據，其軌跡也代表餐飲的趨勢發展、人氣消長。」

回顧歷年榜單，Liz說，最大公約數仍然是日常吃的中菜或台菜，這是根深台灣的飲食品味。

對於今年首次頒發的「殿堂獎」，Liz認為在變動快速的、無情的餐飲市場中，仍能蟬聯五年獲獎，除了有其實力，這個獎項也別具意義。

「2024~2025年最亮眼私廚，非紅棉莫屬」，Liz說，初入500盤、就摘下11盤殊榮，「除了菜色值得肯定，這也是香港新住民在台灣被接納的美好」，Liz引用紅棉的得獎感言：「這是一封寄給香港的家書」，「很讓人感動，這也是500盤價值的體現。」

點此看【第五屆500盤】完整得獎名單

● 500盤2025中/英文版官網：https://udn.com/500dishesaward/

● 500盤2025全台Google地圖：https://reurl.cc/pY2XZQ

