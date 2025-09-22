快訊

中秋搶商機…礁溪寒沐推2款超夯人氣新品 宜蘭人9折優惠

聯合報／ 記者戴永華／宜蘭即時報導
礁溪寒沐點心房副主廚田迪樺師傅率領團隊，推出超夯的「生甜甜圈」，另有秒殺新品「新月羊角」麵包，以極薄麵糰26層疊纏捲，多層口感，消費者不用跑台北，在宜蘭就能買到。記者戴永華／攝影
礁溪寒沐點心房副主廚田迪樺師傅率領團隊，推出超夯的「生甜甜圈」，另有秒殺新品「新月羊角」麵包，以極薄麵糰26層疊纏捲，多層口感，消費者不用跑台北，在宜蘭就能買到。記者戴永華／攝影

搶攻中秋送禮商機，礁溪寒沐酒店推出最近超夯的「生甜甜圈」，首波祭出檸檬卡士達、酒香巧克力、金沙起司口味，另有秒殺新品「新月羊角」麵包，以極薄麵糰26層疊纏捲，多層口感，即日起消費者不用跑台北，在宜蘭就能買到；此外，來自台中「短腿阿鹿」曲奇餅乾名店，最近也插旗礁溪開分店。

礁溪寒沐點心房副主廚田迪樺師傅率領團隊，每天製作品項逾百款甜點與烘焙商品，近期熱銷秒殺商品為台北喜來登The Deli冠軍商品「新月羊角」麵包延伸至寒沐酒店，經72小時低溫熟成軟化的麵糰擀至極薄，層疊纏捲超過26層塑形，烤製前涮上一層橄欖油並撒海鹽。

寒沐表示，新月羊角擁有多層次的口感，尖錐部位酥脆如餅乾，底部U形厚實內軟外彈有嚼勁，每個109元，出爐就搶售一空，民眾不用跑台北，到礁溪即可品嚐。

第二款新品「生甜甜圈」席捲全台的甜點風潮，口感柔軟濕潤，外層炸至金黃再裹上糖粉，一口咬下外酥內軟，爆漿內餡，首波推3種口味「檸檬卡士達」滑順奶香帶有天然檸檬汁與皮丁果香，酸甜平衡，風味經典；「酒香巧克力」以黑巧克力與牛奶巧克力調和，濃郁苦甜風味，微微蘭姆酒更添層次，是巧克力控的首選；「金沙起司」鹹蛋黃與起司片結合，搭配奶粉與鮮奶油增添乳香滑順，金沙鹹香風味飽滿，每顆75元起。

兩款時下非常流行的新品優惠消費者，凡設籍宜蘭縣，身分證字號G開頭的居民，入住礁溪寒沐酒店的旅客，購買即享9折優惠，送禮與自享都很適合。

此外，全台擁有多家分店的「短腿阿鹿」，製作無添加人工香精香料的曲奇餅乾，以短腿長頸鹿為吉祥物品牌，除了台中大墩、漢口、逢甲店、花蓮店，上周也插旗宜蘭店位於礁溪鄉中山路一段，香酥可口的奶油餅乾大人小孩都愛，可愛的包裝盒也適合送禮。

礁溪寒沐酒店推出近來超夯的「生甜甜圈」，包括檸檬卡士達（右）、酒香巧克力（中）、金沙起司3種口味，消費者不用跑台北，在宜蘭就能買到。圖／寒沐提供
礁溪寒沐酒店推出近來超夯的「生甜甜圈」，包括檸檬卡士達（右）、酒香巧克力（中）、金沙起司3種口味，消費者不用跑台北，在宜蘭就能買到。圖／寒沐提供
「短腿阿鹿」名店製作曲奇餅乾，近日進駐宜蘭礁溪市區，以短腿長頸鹿為吉祥物品牌。記者戴永華／攝影
「短腿阿鹿」名店製作曲奇餅乾，近日進駐宜蘭礁溪市區，以短腿長頸鹿為吉祥物品牌。記者戴永華／攝影
秒殺新品「新月羊角」麵包，以極薄麵糰26層疊纏捲，多層口感，即日起消費者不用跑台北，在宜蘭就能買到。圖／寒沐提供
秒殺新品「新月羊角」麵包，以極薄麵糰26層疊纏捲，多層口感，即日起消費者不用跑台北，在宜蘭就能買到。圖／寒沐提供
礁溪寒沐推出超夯的「生甜甜圈」檸檬卡士達、酒香巧克力、金沙起司口味，另有秒殺新品「新月羊角」以極薄麵糰26層疊纏捲，多層口感，以禦不用跑台北，在宜蘭就能買到。記者戴永華／攝影
礁溪寒沐推出超夯的「生甜甜圈」檸檬卡士達、酒香巧克力、金沙起司口味，另有秒殺新品「新月羊角」以極薄麵糰26層疊纏捲，多層口感，以禦不用跑台北，在宜蘭就能買到。記者戴永華／攝影
「短腿阿鹿」名店製作曲奇餅乾，插旗宜蘭礁溪店，香酥可口的奶油餅乾大人小孩都愛。 記者戴永華／攝影
「短腿阿鹿」名店製作曲奇餅乾，插旗宜蘭礁溪店，香酥可口的奶油餅乾大人小孩都愛。 記者戴永華／攝影
礁溪寒沐推出超夯的「生甜甜圈」檸檬卡士達、酒香巧克力、金沙起司，口感柔軟濕潤，外層炸至金黃再裹上糖粉，一口咬下外酥內軟，爆漿內餡。記者戴永華／攝影
礁溪寒沐推出超夯的「生甜甜圈」檸檬卡士達、酒香巧克力、金沙起司，口感柔軟濕潤，外層炸至金黃再裹上糖粉，一口咬下外酥內軟，爆漿內餡。記者戴永華／攝影

巧克力 餅乾 酒店

