快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

500盤2025／作家韓良憶：500盤帶來多元的、非固定的美食品味

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
作家韓良憶依循一貫簡單、質樸，卻又最實在的評選標準，精選出10盤讓她念念不忘、值得一吃再吃的耐吃美味。圖／500輯攝影團隊提供
作家韓良憶依循一貫簡單、質樸，卻又最實在的評選標準，精選出10盤讓她念念不忘、值得一吃再吃的耐吃美味。圖／500輯攝影團隊提供

「500盤之初，是為了讓更多優質的主廚被看見，聲勢愈作愈大，我也沒料想到會成為今天的規模」。作家韓良憶連續五屆擔任500盤評審，她自謙是「選菜人」，「年年選出自己念念不忘、或驚豔或耐吃的」，也正因為評審的多元，每個人著重的美食角度不同，慢慢積累出今日聲量，「對我而言，這些也是生活中很棒的參考名單。」

「每一屆的評審，會有半數更新，帶來多元的、非固定的美食品味」，韓良憶認為，「每個人依自己的生命經驗、飲食喜好選擇，某種程度也代表這個人」。透過選盤重新認識周遭的朋友，這也是看「盤」樂趣之一。

今年最讓人感動的奪盤餐廳是「紅棉」，韓良憶感動於她的情懷，「素人、三年時間學做菜」，直到選盤前夕都很糾結，「有話題的私廚應該很多人投，但她家常的細緻與極致、淡雅有味的菜色，倘若不投，恐成我自己的最大遺珠。」最後，她投給紅棉「魚蓉雪燕冬瓜羹」一盤。

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定銀行｜星展銀行

合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越

贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic

美食 韓良憶

延伸閱讀

500盤2025／台北101董事長賈永婕：希望將500盤的好滋味一起推向國際

500盤2025／飲食生活作家葉怡蘭：歲月的累積自有其意義

全台「淑芬」嘉義報到！嘉義「二通圈生活節」連假3天熱鬧活動1次看

彰化人在排什麼？新開「排隊級生煎包」爆夯 必買「鮮肉包、芋頭包」吃得到麵香 內行人「包整鍋買」不誇張

相關新聞

500盤2025／飲食生活作家葉怡蘭：歲月的累積自有其意義

「歲月的累積自有其意義」，連續五年擔任500盤評審的飲食生活作家葉怡蘭認為，今年首增的「殿堂獎」極具象徵意義，「近年餐飲...

500盤2025／台北喜來登請客樓獲「年度躍進獎」 引正宗川味奪7盤肯定

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、...

500盤2025／鼎泰豐獲「最佳服務團隊獎」「聽音辨位」打造飯店級體驗

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、...

500盤2025／作家韓良憶：500盤帶來多元的、非固定的美食品味

「500盤之初，是為了讓更多優質的主廚被看見，聲勢愈作愈大，我也沒料想到會成為今天的規模」。作家韓良憶連續五屆擔任500...

500盤2025／台北101董事長賈永婕：希望將500盤的好滋味一起推向國際

台北101董事長、也是500盤評審，賈永婕在頒獎典禮一開場就高祝「500盤生日快樂」，同時也笑說，自己是連續五年不缺席的...

統領廣場歡慶七週年！ 「滿千送百」滿額還可抽黑眼豆豆演唱會門票

全台民眾即將迎接教師節、中秋節以及國慶連假三檔連續假期，百貨業者也推出多檔販促活動吸引民眾目光，桃園最受歡迎年輕人喜愛的購物地標「統領廣場」將於9月25日至10月20日舉辦盛大週年慶活動，今年更邁入了第七週年，以「樂7來，愛能量再起動」為主題，推出多檔活動亮點，包含往年最後民眾喜愛的「多重滿額贈」，本次更與進駐品牌、合作夥伴推出「多重夢幻抽大獎」，更有新櫃品牌進駐，邀請大家一起啟動愛的能量，在溫馨的秋日連假打造充滿溫暖與驚喜的購物饗宴。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。