500盤2025／作家韓良憶：500盤帶來多元的、非固定的美食品味
「500盤之初，是為了讓更多優質的主廚被看見，聲勢愈作愈大，我也沒料想到會成為今天的規模」。作家韓良憶連續五屆擔任500盤評審，她自謙是「選菜人」，「年年選出自己念念不忘、或驚豔或耐吃的」，也正因為評審的多元，每個人著重的美食角度不同，慢慢積累出今日聲量，「對我而言，這些也是生活中很棒的參考名單。」
「每一屆的評審，會有半數更新，帶來多元的、非固定的美食品味」，韓良憶認為，「每個人依自己的生命經驗、飲食喜好選擇，某種程度也代表這個人」。透過選盤重新認識周遭的朋友，這也是看「盤」樂趣之一。
今年最讓人感動的奪盤餐廳是「紅棉」，韓良憶感動於她的情懷，「素人、三年時間學做菜」，直到選盤前夕都很糾結，「有話題的私廚應該很多人投，但她家常的細緻與極致、淡雅有味的菜色，倘若不投，恐成我自己的最大遺珠。」最後，她投給紅棉「魚蓉雪燕冬瓜羹」一盤。
2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025
#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes
