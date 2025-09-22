500盤2025／台北101董事長賈永婕：希望將500盤的好滋味一起推向國際

台北101董事長、也是500盤評審，賈永婕在頒獎典禮一開場就高祝「500盤生日快樂」，同時也笑說，自己是連續五年不缺席的「好寶寶評審」，直稱評審壓力真的很大，「既要有挑剔且敏銳的味蕾，還必須不藏私」，尤其對於愛店是否公開、屢屢糾結，「很多喜歡的餐廳已經很久都吃不到了」。

「500盤不只是傳遞台灣的好味道，還有背後的故事、屬於台灣的精神與文化」。台北101是台灣重要的地標，其中也有很多的500盤，賈永婕說，「希望有機會能與500盤一起將美好的台灣的味道推向世界。」

身為台北101董事長，她也不忘為自家場地宣傳，「今年500盤選在台北101的88樓舉辦，與會的各位必會大發！」

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

