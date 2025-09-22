500盤2025／台北101董事長賈永婕：希望將500盤的好滋味一起推向國際
台北101董事長、也是500盤評審，賈永婕在頒獎典禮一開場就高祝「500盤生日快樂」，同時也笑說，自己是連續五年不缺席的「好寶寶評審」，直稱評審壓力真的很大，「既要有挑剔且敏銳的味蕾，還必須不藏私」，尤其對於愛店是否公開、屢屢糾結，「很多喜歡的餐廳已經很久都吃不到了」。
「500盤不只是傳遞台灣的好味道，還有背後的故事、屬於台灣的精神與文化」。台北101是台灣重要的地標，其中也有很多的500盤，賈永婕說，「希望有機會能與500盤一起將美好的台灣的味道推向世界。」
身為台北101董事長，她也不忘為自家場地宣傳，「今年500盤選在台北101的88樓舉辦，與會的各位必會大發！」
2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025
#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
指定銀行｜星展銀行
合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越
贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic
🌀颱風最新動態
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言