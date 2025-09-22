500盤2025／台北101董事長賈永婕：希望將500盤的好滋味一起推向國際

快訊

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
台北101董事長賈永婕期望以庶民視角，發掘餐桌上的創意與誠意。圖／500輯攝影團隊提供
台北101董事長賈永婕期望以庶民視角，發掘餐桌上的創意與誠意。圖／500輯攝影團隊提供

台北101董事長、也是500盤評審，賈永婕在頒獎典禮一開場就高祝「500盤生日快樂」，同時也笑說，自己是連續五年不缺席的「好寶寶評審」，直稱評審壓力真的很大，「既要有挑剔且敏銳的味蕾，還必須不藏私」，尤其對於愛店是否公開、屢屢糾結，「很多喜歡的餐廳已經很久都吃不到了」。

「500盤不只是傳遞台灣的好味道，還有背後的故事、屬於台灣的精神與文化」。台北101是台灣重要的地標，其中也有很多的500盤，賈永婕說，「希望有機會能與500盤一起將美好的台灣的味道推向世界。」

身為台北101董事長，她也不忘為自家場地宣傳，「今年500盤選在台北101的88樓舉辦，與會的各位必會大發！」

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定銀行｜星展銀行

合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越

贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic

台北101 味道 餐廳

相關新聞

500盤2025／旅法飲食作家謝忠道：500盤反映了台灣飲食觀點

旅法飲食作家謝忠道也現身500盤頒獎典禮現場，成為驚喜亮點。他觀察，歷年奪盤的多半是中菜、粵菜或台菜為主的「亞洲風味」，...

500盤2025／飲食生活作家葉怡蘭：歲月的累積自有其意義

「歲月的累積自有其意義」，連續五年擔任500盤評審的飲食生活作家葉怡蘭認為，今年首增的「殿堂獎」極具象徵意義，「近年餐飲...

500盤2025／台北喜來登請客樓獲「年度躍進獎」 引正宗川味奪7盤肯定

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、...

500盤2025／連續5屆霸榜名單出爐！35家餐廳、4道菜品匯聚經典台灣味

欣逢邁入5周年里程碑，本屆「500盤」特別設立「殿堂獎」，表彰連續5年入榜的餐廳與菜色。能夠年年獲得評審青睞，這些殿堂級...

500盤2025／美食評論家高琹雯：500盤累積了台灣餐飲的大數據

「500盤五年，已達成一個里程碑」，美食評論家高琹雯（Liz）認為，「500盤從最早發散的、無邏輯可循的榜單，這五年來累...

