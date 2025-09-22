500盤2025／飲食生活作家葉怡蘭：歲月的累積自有其意義
「歲月的累積自有其意義」，連續五年擔任500盤評審的飲食生活作家葉怡蘭認為，今年首增的「殿堂獎」極具象徵意義，「近年餐飲界瞬息萬變，且須面對很多困難，但能持續五年得盤，表示品質穩定、能與時俱進，很開心這些努力終能被高舉。」
葉怡蘭也認為，相對於外來的評鑑，500盤更能反映台灣人的喜好，以及國內餐飲趨勢的流動。「五年後回頭看，500盤至今已累積1,572盤，寬廣度、涵蓋面足夠，也發揮了影響力，某種程度落實了『台灣人的美食觀點』的初衷。」
另外，500盤也是時代性的產物，從頭一年她所定義的「敏慧的當代評鑑形式」，至今，五年榜單所整體展現的百花齊放、多元觀點，正代表了數位時代此刻的餐飲形貌。
● 500盤2025中/英文版官網：https://udn.com/500dishesaward/
● 500盤2025全台Google地圖：https://reurl.cc/pY2XZQ
2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025
#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes
主辦單位｜500輯
指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌
指定銀行｜星展銀行
合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越
贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic
※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康
▪️強颱樺加沙未來12小時最顛峰 粉專：北基宜沿海風力恐近放假標準
▪️樺加沙追平去年重創海南島的摩羯颱風 吳聖宇：怪物等級的颱風
▪️樺加沙颱風影響 台鐵中午12時後南迴線停駛
▪️大型強颱樺加沙穩居今年風王 吳德榮：今起慎防強風致災雨
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言