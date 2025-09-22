快訊

500盤2025／飲食生活作家葉怡蘭：歲月的累積自有其意義

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
葉怡蘭的選盤標準年年一致。是那種一嘗傾心，久久難忘，吃的當下感動，一年之後檢視，仍在記憶中閃閃發光的一那一盤。圖／500輯攝影團隊提供
葉怡蘭的選盤標準年年一致。是那種一嘗傾心，久久難忘，吃的當下感動，一年之後檢視，仍在記憶中閃閃發光的一那一盤。圖／500輯攝影團隊提供

「歲月的累積自有其意義」，連續五年擔任500盤評審的飲食生活作家葉怡蘭認為，今年首增的「殿堂獎」極具象徵意義，「近年餐飲界瞬息萬變，且須面對很多困難，但能持續五年得盤，表示品質穩定、能與時俱進，很開心這些努力終能被高舉。」

葉怡蘭也認為，相對於外來的評鑑，500盤更能反映台灣人的喜好，以及國內餐飲趨勢的流動。「五年後回頭看，500盤至今已累積1,572盤，寬廣度、涵蓋面足夠，也發揮了影響力，某種程度落實了『台灣人的美食觀點』的初衷。」

另外，500盤也是時代性的產物，從頭一年她所定義的「敏慧的當代評鑑形式」，至今，五年榜單所整體展現的百花齊放、多元觀點，正代表了數位時代此刻的餐飲形貌。

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

