快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

500盤2025／台北喜來登請客樓獲「年度躍進獎」 引正宗川味奪7盤肯定

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康
※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

台北喜來登大飯店「請客樓」本屆榮獲「年度躍進獎」，並拿下7盤肯定。餐廳於2024年底引入正宗川味，特別邀請成都米其林星級「許家菜」創辦人許凡客座，並安排團隊赴成都學藝，將更地道的川菜與淮揚菜帶回台灣，為饕客呈現厚重鮮香與細膩工藝兼具的饗宴。

請客樓以花椒脆皮妙齡乳鴿、砂鍋一品雞、酒香麻油雞煨飯、紅油麻辣鮮鮑、白鯧米粉湯等菜色獲得評審青睞，精巧小菜如「悄悄話」更展現細緻功夫。餐廳在詩意水鄉壁畫襯托下，營造摩登復古氛圍，讓簡單食材也能發揮至極致。請客樓主廚許宏德領獎時表示，「這個獎項不是屬於我個人，這是屬於我們團隊所有成員，我們將持續以專注精神與細節把關，為每位賓客帶來賓至如歸的用餐體驗。」

點此看【第五屆500盤】完整得獎名單

● 500盤2025中/英文版官網：https://udn.com/500dishesaward/

● 500盤2025全台Google地圖：https://reurl.cc/pY2XZQ

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定銀行｜星展銀行

合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越

贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳 團隊 食材

延伸閱讀

500盤2025／台北晶華酒店獲「永續風範獎」 國際認證台灣永續旅宿典範

競速溜冰／劉懿萱克服低潮 世錦賽女子馬拉松再稱霸

滑輪溜冰／劉懿萱競速世錦賽摘金 女子馬拉松中華隊包辦前4

吃到驚喜！「上綋園牛肉麵御膳房」安平總店：紅燒牛肉麵、清燉牛肉麵，大片厚切牛肉入口即化，還有川味鴨血超入味

相關新聞

500盤2025／鼎泰豐獲「最佳服務團隊獎」「聽音辨位」打造飯店級體驗

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、...

500盤2025／紅棉獲11盤、特別獎：謝謝台灣 盼香港人收到我的「家書」

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、...

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

指標性質感媒體《500輯》今年迎來創刊五週年，旗下首創第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，也盛大邁入第五屆。「500...

定食8 秋季放膽吃海陸！日本人氣 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」全新聯名周邊獨家開賣

爭鮮旗下「定食 8」首度與日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名，將「胡子碰碰OHIGE no PON」與秋季必嚐海膽元素結合， 9月18日起一次推出5款加購聯名周邊，包括實用又可愛的造型票卡夾、絨毛保冷袋、炸蝦造型的絨毛玩具掛飾、蝦蝦午睡枕等品項。定食8同時推出多道秋季期間限定的海膽料理，邀請粉絲一起「放膽吃海陸」！

新光三越台中店即將「再出發」 吳昕陽：更謙卑、更慎重

新光三越台中店發生氣爆意外後，即將在本月底重新再出發，副董事長兼總經理吳昕陽表示，復業不是慶祝，而是以更謙卑、更慎重的態...

真人版夜神月、L來了！柿澤勇人、小池徹平來台開唱《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會北流登場

超人氣名作《死亡筆記本》在2015年被改編為音樂劇，由柿澤勇人飾演夜神月、小池徹平飾演L，掀起了驚人的話題和熱度。集結初代原班卡司的全新製作即將於今年11月來台演出。圖／聯合數位文創提供

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。