500盤2025／台北喜來登請客樓獲「年度躍進獎」 引正宗川味奪7盤肯定

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

台北喜來登大飯店「請客樓」本屆榮獲「年度躍進獎」，並拿下7盤肯定。餐廳於2024年底引入正宗川味，特別邀請成都米其林星級「許家菜」創辦人許凡客座，並安排團隊赴成都學藝，將更地道的川菜與淮揚菜帶回台灣，為饕客呈現厚重鮮香與細膩工藝兼具的饗宴。

請客樓以花椒脆皮妙齡乳鴿、砂鍋一品雞、酒香麻油雞煨飯、紅油麻辣鮮鮑、白鯧米粉湯等菜色獲得評審青睞，精巧小菜如「悄悄話」更展現細緻功夫。餐廳在詩意水鄉壁畫襯托下，營造摩登復古氛圍，讓簡單食材也能發揮至極致。請客樓主廚許宏德領獎時表示，「這個獎項不是屬於我個人，這是屬於我們團隊所有成員，我們將持續以專注精神與細節把關，為每位賓客帶來賓至如歸的用餐體驗。」

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

