500盤2025／連續5屆霸榜名單出爐！35家餐廳、4道菜品匯聚經典台灣味

欣逢邁入5周年里程碑，本屆「500盤」特別設立「殿堂獎」，表彰連續5年入榜的餐廳與菜色。能夠年年獲得評審青睞，這些殿堂級的餐廳與菜色不僅展現出穩定且持續精進的實力，匯聚出無可取代的當代餐桌風景與經典台灣滋味，更讓人看見餐飲業者在市場變化中仍堅守核心價值，持續感動食客的不懈努力。

本屆「500盤」共有35家餐廳獲得「殿堂獎」殊榮。圖／500輯攝影團隊提供

今年共有35家餐廳、4道料理獲得「殿堂獎」殊榮。在頂級日料餐廳方面，「Adachi足立壽司」、「鮨天本」、「吉兆割烹壽司KITCHO」，都是國內壽司、割烹界指標性預約困難店。「牡丹．極上天ぷら」則是台灣首間頂級日式天婦羅餐廳，也是全球極少數榮獲米其林二星肯定的天婦羅名店。

「牡丹．極上天ぷら」副總經理林京廣（左），自評審葉怡蘭手中接下獎盤。圖／500輯攝影團隊提供

「牡丹．極上天ぷら」副總經理林京廣致詞時除感謝大家的支持，也承諾將堅持初衷：「我們會繼續將四季的滋味，轉化成一道道人與人之間的連結。」「昭和食堂」與「阿鑫小料理」集結了割烹與家常風味，以日本獨有的「小料理」形式收服饕客味蕾。坐擁台中最美夕陽的「飛花落院」，則以懷石與會席料理，打造迷人季節旬味。

「明福台菜」老闆娘林麗珠。圖／500輯攝影團隊提供

台菜與中餐餐廳更在「殿堂獎」中大放異彩。「山海樓」、「明福台菜」、「欣葉台菜」、「金蓬萊遵古台菜餐廳」結合古法底蘊與現代語彙，重塑台灣餐桌風貌。「明福台菜」老闆娘林麗珠在致詞時表示，「餐飲業是一條不容易走的路，我們會再接再厲、繼續努力經營。」。「金蓬萊遵古台菜餐廳」老闆娘楊雪芬指出，「大環境不好，餐飲業面臨缺工等多種考驗，很榮幸得到這個獎，希望跟各位同行一起繼續加油。」「態芮Taïrroir」更融合台菜與法料經驗，重新詮釋台灣料理，成為全世界第一家以時尚台灣菜獲得《米其林指南》三星殊榮的餐廳。

「金蓬萊遵古台菜餐廳」老闆娘楊雪芬。圖／500輯攝影團隊提供

在「500盤」創下「三連霸」紀錄的「晶華軒」、「頤宮中餐廳」、「夜上海」、「頂粵吉品」、「台北喜來登大飯店請客樓」，則代表粵菜與川揚菜的極致演繹。代表「頤宮中餐廳」領獎的君品酒店總經理游梓雯指出，「未來我們仍會秉持初衷，讓粵菜不僅是一道道美味的佳餚，更能成為文化傳承與國際交流的橋樑。」

「鄒記食舖」創辦人暨主廚周小琴（右），自《500輯》發行人項國寧手中接下獎盤。圖／500輯攝影團隊提供 君品酒店總經理游梓雯，代表「頤宮中餐廳」領獎。圖／500輯攝影團隊提供

「喜相逢麵館」、「鄒記食舖」、「徐家私廚」號稱台北最難訂位的三大私廚，以融合江浙菜、上海菜、川菜等菜系的私房料理，為食客帶來家的味道與無法取代的情感溫度。「鄒記食舖」創辦人暨主廚周小琴領獎時表示，謝謝評審的支持，「未來『鄒記』」會更加用心，做好每一道料理。」「鼎泰豐」與「六品小館」分別以上海點心與家常江浙料理，成為庶民生活中不可或缺的美好滋味。

「JL Studio」、「logy」、「Impromptu by Paul Lee」、「Marc L³」將亞洲風味與法料技法完美融合，呈現出優雅而精緻的菜品，帶領饕客進入一場趣味橫生的味覺之旅。「Wild Donkey野驢小餐館」以「產地到餐桌（Farm to Table）」為理念，透過法式療癒系料理，創造美好用餐體驗。「涼州游嚴行D-Place」是大稻埕老宅中的法式私廚，以做菜給家人吃的心意，端出感動人心的溫暖料理。

義大利料理也在台灣穩健紮根，「PASTi」、「Solo Pasta」 與 「TUTTO BELLO」，從純粹義式精神到典雅地中海餐桌，呈現出義式料理的多層次迷人風貌。此外，超人氣預約制泰國料理「Zaap」，精準演繹正宗泰菜風情。「COAST」餐廳鎖定「現代海岸料理」（modern coastal cuisine），以泰式風味呈現台灣海鮮食材之美。

來自宜蘭的「饗宴鐵板燒」，是主打在地各式現撈海鮮的無菜單鐵板燒，一道「花膠黃魚雞汁煨麵」，連國際名廚江振誠都讚不絕口。位於屏東山林間、號稱「南台灣最難訂位的餐廳」的「AKAME」，餐廳命名是魯凱族語中「烤」的意思，融合法式技法與直火料理，賦予原住民料理全新的時代意義，將部落風味轉化為當代饕客的驚喜。

在單一菜色方面，則有「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」、「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」與「蔥燒煨蔘海膽麵」、「六品小館」的「豆干肉絲」共4道菜，獲得「殿堂獎」榮銜。

「鱈蟹西施泡飯」的創作源起，來自台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明對食材永續利用的初衷。「當時我們在做『花雕玉液蒸鱈場蟹柳』這道菜時，用掉了蟹腳，但蟹肉和蟹殼還沒有被充分發揮。」他靈機一動，先把蟹殼炒香，再與沙公、白蝦、龍蝦一同熬製湯底；高湯中再加入鱈場蟹肉、澳洲帝王蝦、北海道干貝與台灣當令蔬菜，最後撒上炸過的泰國香米，增添酥脆口感，成就層次豐富又令人驚艷的經典佳餚。

「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」與「蔥燒煨蔘海膽麵」，分別是餐廳家傳三代的招牌菜色與主廚陳博璿的創意料理，恰好分別代表了台菜的傳承與創新。「蓬萊排骨酥」料理選用肥瘦適中的豬腹協排，經由家族獨門秘方醃製入味，下鍋前先裹粉與蛋黃，並以雙重油溫反覆酥炸，呈現外酥內嫩的口感。上桌前，師傅會將肉往下擠出骨頭，方便食客輕鬆去骨，自細節處體現專業與貼心。

金蓬萊遵古台菜餐廳：蔥燒煨嵾海膽麵。圖／金蓬萊提供 「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」。圖／報系資料照

「蔥燒煨蔘海膽麵」先以蔥油拌麵作為基底，上層鋪滿細膩香濃的海膽與彈嫩入味的海參，再點綴上滿滿蔥花，一碗端上桌便散發強烈海味。拌勻後享用，入口瞬間，濃厚的鮮味與悠遠的甘甜層層綻放，令人驚喜連連。

「豆干肉絲」雖然是道家常菜，但相當講究手工切干絲的均勻度，以及牛肉或豬肉絲醃料與火候的精準掌控。經大火快炒後，成品鑊氣飄香、口感分明，呈現出簡單卻不平凡的家常風味。

「六品小館」的「豆干肉絲」。圖／報系資料照

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

