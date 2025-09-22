500盤2025／台北晶華酒店獲「永續風範獎」 國際認證台灣永續旅宿典範

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

台北晶華酒店榮獲本屆「永續風範獎」自2023年加入國際永續認證組織EarthCheck，持續追蹤碳排、水資源及廢棄物管理績效；2024年更啟動「永續餐桌計畫」，以館內營收最高的栢麗廳為示範，率先導入全台唯一AI廚餘監測系統，推廣全食料理、自建香草花園，並落實「EcoMeet」無塑會議，實踐「從產地到餐桌」的循環經濟，成為台灣永續旅宿的典範。

台北晶華酒店榮獲第五屆500盤「永續風範獎」。圖／500輯攝影團隊提供

台北晶華酒店表示，能在500盤盛會中獲獎是一大鼓勵，永續應是飯店的日常，期望透過餐飲體驗引導賓客一同支持永續理念，形成正向循環。除永續獲肯定，今年粵菜餐廳「晶華軒」更以14盤蟬聯冠軍，締造三連霸佳績，「蟹粉拌麵」則拿下4盤佳評，展現永續與美食可以齊頭並進的亮眼成果。

