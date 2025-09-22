統領廣場歡慶七週年！ 「滿千送百」滿額還可抽黑眼豆豆演唱會門票

桃園統領廣場七週年慶推出多重好康：滿千送百、滿額禮、多重夢幻大獎抽獎。圖／桃園統領提供

全台民眾即將迎接教師節、中秋節以及國慶連假三檔連續假期，百貨業者也推出多檔販促活動吸引民眾目光，桃園最受歡迎年輕人喜愛的購物地標「統領廣場」將於9月25日至10月20日舉辦盛大週年慶活動，今年更邁入了第七週年，以「樂7來，愛能量再起動」為主題，推出多檔活動亮點，包含往年最後民眾喜愛的「多重滿額贈」，本次更與進駐品牌、合作夥伴推出「多重夢幻抽大獎」，更有新櫃品牌進駐，邀請大家一起啟動愛的能量，在溫馨的秋日連假打造充滿溫暖與驚喜的購物饗宴。

統領廣場首推會員限量滿額贈好康，補僅有滿3,000元送300元的超值回饋，首七日滿10,000元再加送500元，更推出全台絕無僅有的主題餐廳滿2,000元送200元活動，讓大家吃飽喝足，更有力氣買起來！本次與品牌強強聯手推出多種滿額禮，包含擁有超人氣Care Bears愛心熊手機支架、收納包，還有LAFA天堂費洛香品牌香氛體驗組，在連假期間單筆滿777元，再送羅浮溫泉泡湯券2張。

睽違20年來台，黑眼豆豆攜全新亞洲巡迴演唱會 11月22日降臨桃園陽光劇場！圖／主辦單位聯合數位文創提供、攝影／migue.pics

本次七週年慶更與聯合數位文創攜手推出更滿額夢幻大獎，單筆滿3,500元，就可抽美國流行天團「黑眼豆豆」2025亞洲巡迴演唱會門票！葛萊美嘻哈電音天團Black Eyed Peas 黑眼豆豆，睽違20年再次襲台開趴，11/22將攜全新亞洲巡演降臨桃園陽光劇場重磅開唱，再掀全球派對金曲旋風；也與旅行業者合作推出「旅幸福集團旅店」四人房型平日住宿券，多項夢幻好禮讓消費不只划算，更充滿期待！

統領廣場新櫃登場，新開幕活動於週年請檔期熱烈開跑。圖／桃園統領提供

台灣人氣絨毛玩偶集合品牌 Daniel’s Friends於桃園登場，致力於將世界各地的可愛與幸福匯聚一堂，Jellycat、Noodle、絨絨森林，以及歐美當紅Warmies，打造一處能療癒人心、充滿溫度的玩偶天地。受到萬眾矚目的新品牌進駐則非VICXXO GALLERY 莫屬，韓國手機配件品牌海外首店即插旗桃園桶裡，以知名角色與藝術家的設計為基礎，推出手機配件與聯名週邊商品，打造出與眾不同的感性與潮流，提升日常生活的美感與品味。

南洋甜點「艷麗小娘惹糕」為統領帶來耳目一新的南洋下午茶體驗。圖／桃園統領提供

除了好逛好買，獨特的風味美食也是周年慶的一大亮點！傳承三代的南洋甜點「艷麗小娘惹糕」，攜手創新豆花品牌「七葉酪豆花」，將新加坡外婆的經典斑蘭葉蛋糕風味，融合七葉香蘭豆花與摩摩喳喳系甜品，帶來耳目一新的南洋下午茶體驗。各樓層主題餐廳，也推出獨家優惠，等你來品香！統領廣場感謝廣大顧客的支持與愛護，期盼藉由本次周年慶活動與消費者一同分享愛與歡樂，享受一場充滿驚喜的購物盛典！

