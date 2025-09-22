500盤2025／「未來之星獎」SENS主廚吳定祐奪六盤：感謝團隊 繼續努力

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

特別獎「未來之星獎」主要頒發給持續在餐飲上具表現力與創作力的新銳主廚，今年由拿下500盤六盤殊榮的SENS主廚吳定祐獲獎。向來擅以當代手法演繹法餐經典風味的吳定祐，自12歲起便開始鑽研法式料理，曾贏得多項國際廚藝賽事首獎。對他而言，發想任何一道料理時，首個躍入腦海的概念即是「季節」，因季節對應食材，而以此為線索，便可設想烹調手法，和隨之延伸的搭配元素。

位於台北松山區的SENS，餐廳由老公寓改建而成，空間風格優雅宜人，在料理上，吳定祐則以卓越醬汁完整呈現法式料理的精彩層次，同時每一季菜單都能呈現出精緻且多樣化的風味。今日主廚吳定祐也親自前來台北101領獎，他表示「很驚訝，我真的沒想到。謝謝500盤、謝謝所有媒體朋友、評審、我們的團隊，跟所有餐飲同業，我會繼續努力。」

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定銀行｜星展銀行

合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越

贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

