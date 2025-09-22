500盤2025／紅棉獲11盤、特別獎：謝謝台灣 盼香港人收到我的「家書」

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

深得眾多2025《500盤》評審喜愛，首度獲獎即拿下11盤殊榮，同時也一舉摘下「新味綻放獎」的紅棉掌勺人陳淑莊（Tanya），在全場歡聲尖叫與掌聲交織中上台。

2024年10月開幕的全新私廚餐廳「紅棉」，師承「大班樓」創辦人葉一南，融合港式經典與台灣食材重現老香港料理風味。曾經做為執業律師也參演過舞台劇的陳淑莊從零開始，將粵菜精髓匯融個人風格，不只因牆上一幅香港才子蔡瀾的字「風騷老闆娘」而得名，更是將老港味端上桌，以風味引發共鳴。

一上台，陳淑莊便略帶哽咽的表示，「謝謝500盤！我根本沒有想過（會得獎），根本沒有可能啊！我們餐廳差不多要一歲了，但我煮菜才3年、4年，真的謝謝大家對我的肯定。首先謝謝一批勇士，也就是我的朋友，在我四年前剛到臺灣時，那是我第一次煮菜，之前我在香港只會把食物放進微波爐，從來沒有煮過菜，因為我以前的工作非常忙。

三年前，從4位、24位到我開餐廳，我覺得是一個不可思議的旅程。今年我54歲，4年前是50歲，我沒想過會有這樣的second life，這是我的第2個舞臺。同時也要謝謝蔡瀾先生，雖然他不在了，但一定在看著我。因為我根本沒想過我會開餐廳，葉一南也講過，他開了30幾年餐廳，從來沒有看過一個餐廳裡，所有人都沒有開過餐廳，而我就是其中一個人。」同時，陳淑莊也感謝一票贊助人與身邊好友，她笑說：「我能開店是有很多朋友的支持，也感謝本地的供應商，一直跟我講本地的材料怎麼好、可以怎麼用，也謝謝我的同事們，沒有同事就沒有你們喜歡的紅棉，還有各地好友與客人，以及給紅棉肯定的所有評審。謝謝大家給我一個可以快樂的機會。

最後我要謝謝臺灣，謝謝本地的食材，讓我這幾年好好的被照顧，可以更好地活下來，我們餐廳剛滿一歲，非常多的地方還要學習，希望大家可以多多指教，也希望我們香港人都可以收到我的這封家書，謝謝大家。」

