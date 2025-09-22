快訊

相驗結果曝光！澄清湖畔車禍釀母女2死 網揭肇事蔬果公司是違規累犯

拒「台灣護照」買國際線大轉彎 春秋航空客服改口：已恢復正常

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聽新聞
0:00 / 0:00

500盤2025／鼎泰豐獲「最佳服務團隊獎」「聽音辨位」打造飯店級體驗

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
鼎泰豐榮獲本屆500盤「最佳服務團隊獎」，同時拿下4盤肯定。圖／500輯攝影團隊提供
鼎泰豐榮獲本屆500盤「最佳服務團隊獎」，同時拿下4盤肯定。圖／500輯攝影團隊提供

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

其中，鼎泰豐榮獲本屆500盤「最佳服務團隊獎」，以標準化流程與獨特的「聽音辨位」訓練，讓員工能即時察覺顧客需求，在連鎖餐廳中展現如頂級飯店般的貼心體驗。除此之外，今年亦同時拿下4盤肯定。鼎泰豐表示，「感謝評審與團隊支持，董事長楊紀華常強調品牌是全體同仁共同努力的成果，每一次顧客回饋都是持續追求更好的提醒。」

自2021年第一屆500盤評選以來，鼎泰豐年年獲青睞。品牌遍布台灣各地，更進軍日本、美國、澳洲等12餘國，無論在哪裡，顧客都能品嘗到一貫細膩、穩定的美味。鼎泰豐於1958年由楊秉彝創立，原為油行，1972年轉型為餐廳並推出小籠包。1993年被《紐約時報》譽為「世界十大美食餐廳」之一，1995年長子楊紀華接手後，研發出小籠包「黃金十八摺」工法。1996年首跨海進軍日本，2010年香港分店更摘下米其林一星，成為台灣首間列入米其林星級的餐廳。

點此看【第五屆500盤】完整得獎名單

● 500盤2025中/英文版官網：https://udn.com/500dishesaward/

● 500盤2025全台Google地圖：https://reurl.cc/pY2XZQ

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定銀行｜星展銀行

合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越

贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic

※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康
※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

餐廳 團隊 飯店

延伸閱讀

日人來台5日遊讚「食物好吃但有1缺點」 台灣人傻眼炸鍋：日本才是！

198元飯店級早餐吃到飽！隱身商旅「高CP值早餐Buffet」 吃爆「清粥小菜、滷肉飯、義大利麵」中西式都滿足

鼎泰豐為何不來台南？在地粉專列「十大不敢理由」 網友笑：中肯

鼎泰豐跟模仿者有差？ 專業廚師曝1關鍵：騙不了人的

相關新聞

500盤2025／飲食生活作家葉怡蘭：歲月的累積自有其意義

「歲月的累積自有其意義」，連續五年擔任500盤評審的飲食生活作家葉怡蘭認為，今年首增的「殿堂獎」極具象徵意義，「近年餐飲...

500盤2025／台北喜來登請客樓獲「年度躍進獎」 引正宗川味奪7盤肯定

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、...

500盤2025／連續5屆霸榜名單出爐！35家餐廳、4道菜品匯聚經典台灣味

欣逢邁入5周年里程碑，本屆「500盤」特別設立「殿堂獎」，表彰連續5年入榜的餐廳與菜色。能夠年年獲得評審青睞，這些殿堂級...

500盤2025／美食評論家高琹雯：500盤累積了台灣餐飲的大數據

「500盤五年，已達成一個里程碑」，美食評論家高琹雯（Liz）認為，「500盤從最早發散的、無邏輯可循的榜單，這五年來累...

中秋搶商機…礁溪寒沐推2款超夯人氣新品 宜蘭人9折優惠

搶攻中秋送禮商機，礁溪寒沐酒店推出最近超夯的「生甜甜圈」，首波祭出檸檬卡士達、酒香巧克力、金沙起司口味，另有秒殺新品「新...

500盤2025／作家韓良憶：500盤帶來多元的、非固定的美食品味

「500盤之初，是為了讓更多優質的主廚被看見，聲勢愈作愈大，我也沒料想到會成為今天的規模」。作家韓良憶連續五屆擔任500...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。