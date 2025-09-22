500盤2025／鼎泰豐獲「最佳服務團隊獎」「聽音辨位」打造飯店級體驗

第五屆500盤名單揭曉，除了50位評審勾勒出的過去一年台灣飲食風貌外，《500輯》團隊亦深入發掘餐廳與廚人在創新、食材、品質與突破等各領域的付出與貢獻，頒發出13大特別獎，包含：「年度主廚獎」、「未來之星獎」、「新味綻放獎」、「年度躍進獎(共兩名)」、「持續創新獎」、「最佳服務團隊獎」、「麥卡倫風格新生獎」、「inline AI熱搜餐廳獎」、「新光三越饕客獎」、「永續餐廳獎」、「永續風範獎」及「風土之味獎」等。

其中，鼎泰豐榮獲本屆500盤「最佳服務團隊獎」，以標準化流程與獨特的「聽音辨位」訓練，讓員工能即時察覺顧客需求，在連鎖餐廳中展現如頂級飯店般的貼心體驗。除此之外，今年亦同時拿下4盤肯定。鼎泰豐表示，「感謝評審與團隊支持，董事長楊紀華常強調品牌是全體同仁共同努力的成果，每一次顧客回饋都是持續追求更好的提醒。」

自2021年第一屆500盤評選以來，鼎泰豐年年獲青睞。品牌遍布台灣各地，更進軍日本、美國、澳洲等12餘國，無論在哪裡，顧客都能品嘗到一貫細膩、穩定的美味。鼎泰豐於1958年由楊秉彝創立，原為油行，1972年轉型為餐廳並推出小籠包。1993年被《紐約時報》譽為「世界十大美食餐廳」之一，1995年長子楊紀華接手後，研發出小籠包「黃金十八摺」工法。1996年首跨海進軍日本，2010年香港分店更摘下米其林一星，成為台灣首間列入米其林星級的餐廳。

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康

