快訊

新竹4死車禍檢警今相驗 致命傷勢曝光…倖存少年裁定收容

台灣被列名承認巴勒斯坦國 外交部：現階段無承認規畫

紐時曝台灣這產業30年穩居美頭號供應國 川普關稅上路後「苦哈哈」

聽新聞
0:00 / 0:00

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

聯合報／ 記者 高婉珮 ／即時報導
14盤。圖／500輯提供
14盤。圖／500輯提供

指標性質感媒體《500輯》今年迎來創刊五週年，旗下首創第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，也盛大邁入第五屆。「500盤」昨於台北101「SPACE 88」揭曉由50位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，並首次頒發「殿堂獎」，表彰連續5年入榜的餐廳與菜色，同時更首次策劃「500盤論壇」，讓「500盤」不僅是一份年度榜單，更成為推動餐飲圈持續對話的關鍵平台。

「500盤」盛大邁入第五屆，有超過45家得盤餐廳與會領獎。圖／500輯攝影團隊提供
「500盤」盛大邁入第五屆，有超過45家得盤餐廳與會領獎。圖／500輯攝影團隊提供

《500輯》發行人項國寧於致詞時表示，五年前《聯合報》的《500輯》發想要做一份屬於台灣人的在地觀點餐飲指南。「我們邀請了50位評審，請他們分享一年之內最讓他們念念不忘的餐點。就因為這樣，誕生了500個故事、500個經驗。而在這些故事與經驗重疊的地方，便形成了我們今天所表彰的得獎餐點。」

《500輯》發行人項國寧。圖／500輯攝影團隊提供
《500輯》發行人項國寧。圖／500輯攝影團隊提供

項國寧希望，透過這500道餐點，能夠引發更多人去思考，自己在過去一年最難忘的十道餐點是什麼。「從這樣的發想開始，我們期待飲食能在文化裡扎根，並且不斷向外延展。」

本屆全台共有322間餐廳得盤，創歷年新高，總計有超過45間得獎餐廳出席頒獎典禮，評審代表台北101董事長賈永婕、美食作家韓良憶、飲食生活作家葉怡蘭、美食評論家謝忠道與高琹雯，也到場參與盛會。

評審代表、101董事長賈永婕。圖／500輯攝影團隊提供
評審代表、101董事長賈永婕。圖／500輯攝影團隊提供

在單一餐廳得盤數方面，今年由台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」一舉獲得14盤居冠，締造「三連霸」紀錄。師承香港「大班樓」、開業不到一年的港式私房料理「紅棉」，首度進榜便拿下11盤居次。巧妙融合亞洲風味與當代料理手法的「logy」、台北喜來登大飯店川揚料理餐廳「請客樓」與頂級天婦羅料理「牡丹．極上 天ぷら」，則各獲得7盤並列第三。

除高得盤數餐廳受到矚目，今年的菜色榜單同樣精彩。「晶華軒」的「蟹粉拌麵」，與「aMaze 心宴」的「鴨卵｜萊菔」，各獲得4盤制霸。此外還有7道料理，獲得3盤分別獲得3盤肯定，包括「紅棉」的「煙燻乳鴿」、「logy」的「杏汁燉鮑魚」、「牡丹．極上 天ぷら」的「炸無花果」與「大極上赤雲丹盛大葉」、「頤宮」的「火焰片皮鴨」、「知名李台北私廚」的「貴妃荔枝蝦球」以及「Golden/Afterglo」的「紅玉雞塊、法式酸奶油、新鮮香草、Ossetra 魚子醬」。

此外，今年首次頒發「500盤殿堂獎」，共有35家餐廳及4道料理獲得此榮銜。「態芮Taïrroir」、「山海樓」、「Ashin阿鑫小料理」、「飛花落院」、「夜上海」、「鼎泰豐」、「昭和食堂」等35家餐廳，每一年都進榜。「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」、「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」與「蔥燒煨蔘海膽麵」、以及「六品小館」的「豆干肉絲」，更成為歷屆「500盤」評審的美味共識。

晶華軒：鱈蟹西施泡飯。圖／500輯攝影團隊提供
晶華軒：鱈蟹西施泡飯。圖／500輯攝影團隊提供
「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」。圖／金蓬萊提供
「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」。圖／金蓬萊提供
金蓬萊遵古台菜餐廳：蔥燒煨嵾海膽麵。圖／金蓬萊提供
金蓬萊遵古台菜餐廳：蔥燒煨嵾海膽麵。圖／金蓬萊提供
六品小館-豆干肉絲。圖／報系資料照
六品小館-豆干肉絲。圖／報系資料照

因應「500盤」五周年里程碑，今年更首次策劃三場「500盤論壇」，以「大班樓中菜創新的啟示」、「廚師的日常」與「500盤五年來，餐飲圈的變與不變」為主題，分別邀請到「大班樓」創辦人葉一南、楊美珍夫婦、「紅棉」主廚陳淑莊；台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明、「A」餐廳主廚黃以倫、「NOBUO」餐廳主廚李信男、「鄒記食舖」創辦人暨主廚周小琴；美食評論家葉怡蘭、高琹雯、以及豐漁餐飲集團董事長朱𩃀理主講。

22日同時公布「13大特別獎」得主。「未來之星獎」由擅長以經典法菜結合當代手法演繹經典的「SENS」法式餐廳主廚吳定祐獲得；「新味綻放獎」由甫於2024年10月開幕的粵菜餐廳「紅棉」拿下。今年遷入新址的「logy」與「請客樓」，雙雙獲頒「年度躍進獎」。

22日同時公布「13大特別獎」得主。圖／500輯製作
22日同時公布「13大特別獎」得主。圖／500輯製作

帶領「晶華軒」於「500盤」創下「三連霸」紀錄的台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明，獲得「年度主廚獎」。「最佳服務團隊獎」由以標準化流程與貼心細節聞名的「鼎泰豐」獲得；擁有近50年廚藝資歷、師承香港富豪食堂「福臨門」的謝文主廚，獲得「持續創新獎」。

「500盤永續獎」的「永續餐廳獎」得主，是台北福華大飯店開業近40年的「蓬萊邨台菜餐廳」。台北晶華酒店作為台灣首家加入EarthCheck國際永續旅遊認證的飯店，獲得「永續風範獎」。「WILD DONKEY 野驢小餐館」主廚陳昶福擁有15年農場經驗，以天然、無毒、有機的方式栽植作物，致力實踐從產地到餐桌的料理哲學，獲得「風土之味獎」肯定。

在「500盤冠名獎」方面，「麥卡倫風格新生獎」頒發給國賓中餐廳；「inline AI 熱搜餐廳獎」由Ad Astra獲得；「新光三越饕客獎」得主是「夜上海」餐廳。

點此看【第五屆500盤】完整得獎名單

● 500盤2025中/英文版官網：https://udn.com/500dishesaward/

● 500盤2025全台Google地圖：https://reurl.cc/pY2XZQ

2025 第五屆500盤 The 500 Dishes Award 2025

#500盤2025 #500盤5周年 #第一份台灣人觀點的美食評鑑 #The500DishesAward2025 #500盤 #500dishes

主辦單位｜500輯

指定用酒｜麥卡倫單一麥芽威士忌

指定銀行｜星展銀行

合作單位｜浪琴、inline、福華飯店、雙月食品社、台北101、新光三越

贊助單位｜巴部農天然鹼性礦泉水、丸莊醬油、永豐餘生技、好食好事基金會、滋立燕窩、樹頂（Tree Top）、醫願診所 iHope clinic

※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康
※ 酒後找代駕！禁止酒駕飲酒過量有礙健康

※ 酒後找代駕！禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

晶華軒：鱈蟹西施泡飯。圖／500輯攝影團隊提供
晶華軒：鱈蟹西施泡飯。圖／500輯攝影團隊提供

餐廳 料理 美食

延伸閱讀

500盤2025／500盤論壇 凝視台灣餐桌的榮耀與未來

億元大單成交！160位千萬貴客齊聚麗晶之夜 搶先吃最難訂晶華軒蟹宴

泰市場「好朋友優惠日」好評延長了！2人同行優惠75折少付400元享海陸吃到飽

米其林名單仍是「台北天下」！葉怡蘭：延攬星廚、高規投資成摘星法則

相關新聞

500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

指標性質感媒體《500輯》今年迎來創刊五週年，旗下首創第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，也盛大邁入第五屆。「500...

定食8 秋季放膽吃海陸！日本人氣 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」全新聯名周邊獨家開賣

爭鮮旗下「定食 8」首度與日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名，將「胡子碰碰OHIGE no PON」與秋季必嚐海膽元素結合， 9月18日起一次推出5款加購聯名周邊，包括實用又可愛的造型票卡夾、絨毛保冷袋、炸蝦造型的絨毛玩具掛飾、蝦蝦午睡枕等品項。定食8同時推出多道秋季期間限定的海膽料理，邀請粉絲一起「放膽吃海陸」！

新光三越台中店即將「再出發」 吳昕陽：更謙卑、更慎重

新光三越台中店發生氣爆意外後，即將在本月底重新再出發，副董事長兼總經理吳昕陽表示，復業不是慶祝，而是以更謙卑、更慎重的態...

真人版夜神月、L來了！柿澤勇人、小池徹平來台開唱《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會北流登場

超人氣名作《死亡筆記本》在2015年被改編為音樂劇，由柿澤勇人飾演夜神月、小池徹平飾演L，掀起了驚人的話題和熱度。集結初代原班卡司的全新製作即將於今年11月來台演出。圖／聯合數位文創提供

928教師節倒數計時！送禮溫度計十大推薦

送禮要送到心坎裡！家長、學生們還在煩惱送什麼最合適？小編用大數據盤點出十大熱門教師節禮物，幫你輕鬆準備教師節禮物，傳達最真摯的感謝。

100盎司燒肉組、2公斤派對箱！6間中秋燒肉組合　A5和牛、牛小排上桌

今年中秋想要烤肉了嗎？包括乾杯、王品等品牌，中秋均應景推出大份量的烤肉禮盒，包括肉量達2公斤的派對箱，還有總重100盎司...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。