500盤2025／晶華軒獲14盤締造三連霸 全台322間餐廳得盤創新高

指標性質感媒體《500輯》今年迎來創刊五週年，旗下首創第一份台灣人觀點的美食評鑑「500盤」，也盛大邁入第五屆。「500盤」昨於台北101「SPACE 88」揭曉由50位跨界名人評審團所評選的得盤榜單，並首次頒發「殿堂獎」，表彰連續5年入榜的餐廳與菜色，同時更首次策劃「500盤論壇」，讓「500盤」不僅是一份年度榜單，更成為推動餐飲圈持續對話的關鍵平台。

「500盤」盛大邁入第五屆，有超過45家得盤餐廳與會領獎。圖／500輯攝影團隊提供

《500輯》發行人項國寧於致詞時表示，五年前《聯合報》的《500輯》發想要做一份屬於台灣人的在地觀點餐飲指南。「我們邀請了50位評審，請他們分享一年之內最讓他們念念不忘的餐點。就因為這樣，誕生了500個故事、500個經驗。而在這些故事與經驗重疊的地方，便形成了我們今天所表彰的得獎餐點。」

《500輯》發行人項國寧。圖／500輯攝影團隊提供

項國寧希望，透過這500道餐點，能夠引發更多人去思考，自己在過去一年最難忘的十道餐點是什麼。「從這樣的發想開始，我們期待飲食能在文化裡扎根，並且不斷向外延展。」

本屆全台共有322間餐廳得盤，創歷年新高，總計有超過45間得獎餐廳出席頒獎典禮，評審代表台北101董事長賈永婕、美食作家韓良憶、飲食生活作家葉怡蘭、美食評論家謝忠道與高琹雯，也到場參與盛會。

評審代表、101董事長賈永婕。圖／500輯攝影團隊提供

在單一餐廳得盤數方面，今年由台北晶華酒店粵菜餐廳「晶華軒」一舉獲得14盤居冠，締造「三連霸」紀錄。師承香港「大班樓」、開業不到一年的港式私房料理「紅棉」，首度進榜便拿下11盤居次。巧妙融合亞洲風味與當代料理手法的「logy」、台北喜來登大飯店川揚料理餐廳「請客樓」與頂級天婦羅料理「牡丹．極上 天ぷら」，則各獲得7盤並列第三。

除高得盤數餐廳受到矚目，今年的菜色榜單同樣精彩。「晶華軒」的「蟹粉拌麵」，與「aMaze 心宴」的「鴨卵｜萊菔」，各獲得4盤制霸。此外還有7道料理，獲得3盤分別獲得3盤肯定，包括「紅棉」的「煙燻乳鴿」、「logy」的「杏汁燉鮑魚」、「牡丹．極上 天ぷら」的「炸無花果」與「大極上赤雲丹盛大葉」、「頤宮」的「火焰片皮鴨」、「知名李台北私廚」的「貴妃荔枝蝦球」以及「Golden/Afterglo」的「紅玉雞塊、法式酸奶油、新鮮香草、Ossetra 魚子醬」。

此外，今年首次頒發「500盤殿堂獎」，共有35家餐廳及4道料理獲得此榮銜。「態芮Taïrroir」、「山海樓」、「Ashin阿鑫小料理」、「飛花落院」、「夜上海」、「鼎泰豐」、「昭和食堂」等35家餐廳，每一年都進榜。「晶華軒」的「鱈蟹西施泡飯」、「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」與「蔥燒煨蔘海膽麵」、以及「六品小館」的「豆干肉絲」，更成為歷屆「500盤」評審的美味共識。

晶華軒：鱈蟹西施泡飯。圖／500輯攝影團隊提供 「金蓬萊遵古台菜」的「蓬萊排骨酥」。圖／金蓬萊提供 金蓬萊遵古台菜餐廳：蔥燒煨嵾海膽麵。圖／金蓬萊提供 六品小館-豆干肉絲。圖／報系資料照

因應「500盤」五周年里程碑，今年更首次策劃三場「500盤論壇」，以「大班樓中菜創新的啟示」、「廚師的日常」與「500盤五年來，餐飲圈的變與不變」為主題，分別邀請到「大班樓」創辦人葉一南、楊美珍夫婦、「紅棉」主廚陳淑莊；台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明、「A」餐廳主廚黃以倫、「NOBUO」餐廳主廚李信男、「鄒記食舖」創辦人暨主廚周小琴；美食評論家葉怡蘭、高琹雯、以及豐漁餐飲集團董事長朱𩃀理主講。

22日同時公布「13大特別獎」得主。「未來之星獎」由擅長以經典法菜結合當代手法演繹經典的「SENS」法式餐廳主廚吳定祐獲得；「新味綻放獎」由甫於2024年10月開幕的粵菜餐廳「紅棉」拿下。今年遷入新址的「logy」與「請客樓」，雙雙獲頒「年度躍進獎」。

22日同時公布「13大特別獎」得主。圖／500輯製作

帶領「晶華軒」於「500盤」創下「三連霸」紀錄的台北晶華酒店中餐廚藝總監鄔海明，獲得「年度主廚獎」。「最佳服務團隊獎」由以標準化流程與貼心細節聞名的「鼎泰豐」獲得；擁有近50年廚藝資歷、師承香港富豪食堂「福臨門」的謝文主廚，獲得「持續創新獎」。

「500盤永續獎」的「永續餐廳獎」得主，是台北福華大飯店開業近40年的「蓬萊邨台菜餐廳」。台北晶華酒店作為台灣首家加入EarthCheck國際永續旅遊認證的飯店，獲得「永續風範獎」。「WILD DONKEY 野驢小餐館」主廚陳昶福擁有15年農場經驗，以天然、無毒、有機的方式栽植作物，致力實踐從產地到餐桌的料理哲學，獲得「風土之味獎」肯定。

在「500盤冠名獎」方面，「麥卡倫風格新生獎」頒發給國賓中餐廳；「inline AI 熱搜餐廳獎」由Ad Astra獲得；「新光三越饕客獎」得主是「夜上海」餐廳。

