新光三越台中店即將「再出發」 吳昕陽：更謙卑、更慎重

新光三越台中店發生氣爆意外後，即將在本月底重新再出發，副董事長兼總經理吳昕陽表示，復業不是慶祝，而是以更謙卑、更慎重的態度，讓相信新光三越的人能夠更放心。

新光三越台中店2月中旬發生意外後，吳昕陽首次面對媒體。他也談到，在意外後，來自各界的關心，但沒有時間沉浸在情緒中，而是要承擔責任，並在最短時間內恢復日常，而如果順利完成台中市政府規範，希望台中店在月底復業。

吳昕陽也說，台中店因為意外停業後，對於上半年的業績表現影響非常大，整體業績有近20%的負成長，但接下來有很多好消息，包括台南小北門店即將在9月26日正式開幕，而小北門店試營運近一個月表現超乎預期，至今每天都有超過3萬人次的人潮。

新光三越表示，1~8月零售市場內外夾攻競爭加劇，關稅、政治因素影響市場動盪，出境人數超越疫前，物價上漲壓縮民眾國內消費預算、品牌經營成本，而台灣也有多家商場新增、擴建，但新光三越持續以商品、活動、空間、服務創新體驗，創造話題製造買氣，會員穩固經營扎實基本功，力抗競爭劣勢減少影響幅度。

新光三越表示，前8月全台調整櫃位近300櫃，掌握MZ新世代韓潮風格、運動專區、人氣餐飲吸客創話題，同時，會員總數持續成長，近425萬人，已經接近年度目標450萬，App也有近317萬下載數，年度發放超過100億skm points。

新光三越也說，第四季台灣市場仍維持低迷競爭狀態，新光三越掌握四大重點專案創造自己的利多空間，包括新店舖小北門登場、台中復業強勢回歸、新會員金卡服務、週年慶購物熱潮，為市場注入新成長動能。

