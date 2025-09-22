快訊

新聞幕後／卡雙城？陸委會人前說意外 人後「已讀不回」

拒領普發現金掀供養爭議 釋昭慧：月薪14萬全捐不需供養

拒絕「台灣護照」購票 陸春秋航空開第一槍：堅持一中原則

聽新聞
0:00 / 0:00

新光三越台中店即將「再出發」 吳昕陽：更謙卑、更慎重

聯合報／ 記者林海／台北即時報導
新光三越副董事長兼總經理吳昕陽。記者林海／攝影
新光三越副董事長兼總經理吳昕陽。記者林海／攝影

新光三越台中店發生氣爆意外後，即將在本月底重新再出發，副董事長兼總經理吳昕陽表示，復業不是慶祝，而是以更謙卑、更慎重的態度，讓相信新光三越的人能夠更放心。

新光三越台中店2月中旬發生意外後，吳昕陽首次面對媒體。他也談到，在意外後，來自各界的關心，但沒有時間沉浸在情緒中，而是要承擔責任，並在最短時間內恢復日常，而如果順利完成台中市政府規範，希望台中店在月底復業。

吳昕陽也說，台中店因為意外停業後，對於上半年的業績表現影響非常大，整體業績有近20%的負成長，但接下來有很多好消息，包括台南小北門店即將在9月26日正式開幕，而小北門店試營運近一個月表現超乎預期，至今每天都有超過3萬人次的人潮。

新光三越表示，1~8月零售市場內外夾攻競爭加劇，關稅、政治因素影響市場動盪，出境人數超越疫前，物價上漲壓縮民眾國內消費預算、品牌經營成本，而台灣也有多家商場新增、擴建，但新光三越持續以商品、活動、空間、服務創新體驗，創造話題製造買氣，會員穩固經營扎實基本功，力抗競爭劣勢減少影響幅度。

新光三越表示，前8月全台調整櫃位近300櫃，掌握MZ新世代韓潮風格、運動專區、人氣餐飲吸客創話題，同時，會員總數持續成長，近425萬人，已經接近年度目標450萬，App也有近317萬下載數，年度發放超過100億skm points。

新光三越也說，第四季台灣市場仍維持低迷競爭狀態，新光三越掌握四大重點專案創造自己的利多空間，包括新店舖小北門登場、台中復業強勢回歸、新會員金卡服務、週年慶購物熱潮，為市場注入新成長動能。

北門 業績 生氣

延伸閱讀

台中新光三越拚9月27日復業 市府：要通過公共、消費安全

台中新光三月拚9月底復業加入周年慶戰場 警今「禁排令」防回堵

獨／台中新光三越12樓氣爆現場最新照片曝光 燈火通明裝潢中

台中新光三越將開幕 中友購物節11日登場「守好主顧客」

相關新聞

定食8 秋季放膽吃海陸！日本人氣 IP「胡子碰碰OHIGE no PON」全新聯名周邊獨家開賣

爭鮮旗下「定食 8」首度與日本人氣插畫角色「胡子碰碰OHIGE no PON」聯名，將「胡子碰碰OHIGE no PON」與秋季必嚐海膽元素結合， 9月18日起一次推出5款加購聯名周邊，包括實用又可愛的造型票卡夾、絨毛保冷袋、炸蝦造型的絨毛玩具掛飾、蝦蝦午睡枕等品項。定食8同時推出多道秋季期間限定的海膽料理，邀請粉絲一起「放膽吃海陸」！

新光三越台中店即將「再出發」 吳昕陽：更謙卑、更慎重

新光三越台中店發生氣爆意外後，即將在本月底重新再出發，副董事長兼總經理吳昕陽表示，復業不是慶祝，而是以更謙卑、更慎重的態...

真人版夜神月、L來了！柿澤勇人、小池徹平來台開唱《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會北流登場

超人氣名作《死亡筆記本》在2015年被改編為音樂劇，由柿澤勇人飾演夜神月、小池徹平飾演L，掀起了驚人的話題和熱度。集結初代原班卡司的全新製作即將於今年11月來台演出。圖／聯合數位文創提供

928教師節倒數計時！送禮溫度計十大推薦

送禮要送到心坎裡！家長、學生們還在煩惱送什麼最合適？小編用大數據盤點出十大熱門教師節禮物，幫你輕鬆準備教師節禮物，傳達最真摯的感謝。

100盎司燒肉組、2公斤派對箱！6間中秋燒肉組合　A5和牛、牛小排上桌

今年中秋想要烤肉了嗎？包括乾杯、王品等品牌，中秋均應景推出大份量的烤肉禮盒，包括肉量達2公斤的派對箱，還有總重100盎司...

茶香結合石斑漁韻 屏東漁青在台推「日式石斑料理」

台灣養殖石斑魚在疫情衝擊與中國大陸禁令後，出口量一度腰斬，近年雖開拓日本市場，銷量回升，但仍難回升至疫情前水準。面對挑戰，屏東漁青洪...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。