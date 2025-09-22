928教師節倒數計時！送禮溫度計十大推薦

台灣教師節訂於每年9月28日，是為了紀念至聖先師孔子，傳承其有教無類的教育精神。在每年這個特別的日子，許多家長與學生都會為了挑選禮物而煩惱，希望能將感謝之意傳遞給辛苦的老師們。今年教師節終於是國定假日，讓老師們真的能在教師節當天好好休息，無疑是最好的禮物。但除了放假，還有哪些禮物能送到老師心坎裡呢？

《網路溫度計DailyView》透過輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》，調查了近兩年（2023/9/17～2025/9/16）網路上討論度最高的十大教師節禮物。從最貼心的手作卡片，到最實用的多元禮券一次整理，希望這份禮物清單能幫助莘莘學子向辛苦的老師們傳達最真摯的感謝！

No.10 香氛舒緩禮

教師節送禮，除了考量實用性，帶給老師療癒感也成為許多人表達心意的首選。近年來，擴香瓶、香氛蠟燭、融燭燈等「香氛舒緩禮」成為熱門選項，正是看中了老師們高壓的工作環境，希望透過香氣，為他們帶來身心放鬆。這類禮物的優勢在於選擇多元且價格親民，從百元內的香氛皂、搓手液，到數百元的擴香瓶、香氛蠟燭，都能找到合適的禮品。不同於鮮花會凋零、食物有保存期限，香氛禮物更能夠長久留存，讓老師們隨時都能享受香氣帶來的愉悅。網友們也分享，「之前送過bath n body works的香薰搓手液及玫瑰花茶，老師們也很喜歡」、「可以送香氛好看又實用，重點是很銅板價」、「我覺得送老師擴香也不錯！老師感覺好需要放鬆」。

No.9 療癒保養品

示意圖／Gemini

如果說香氛禮物是帶來心靈的舒緩，那麼能為身體帶來滋潤的「療癒保養品」，則是對老師們辛勤工作的最佳慰藉。這類禮物種類繁多，從護手霜、護唇膏、蒸氣眼罩到沐浴油等都榜上有名，其中又以護手霜最常被點名，是許多人送禮時的常見選項。但「護手霜」真的是教師節禮物的萬年不敗款嗎？答案恐怕見仁見智。

部分網友認為，護手霜是非常貼心且實用的禮物，尤其對幼兒園老師來說更是如此，能為老師帶來實際的滋潤與修護，「幼師每天清洗消毒，手都很粗糙」、「老師超需要！每天消毒桌椅跟洗手，手都要爛了」。然而，也有不少人將護手霜視為「送禮雷區」，有老師坦言因為收到太多，已變「護手霜富翁」，甚至無奈放到過期。網友們提醒，這類禮物喜好不一且存在過敏的風險，因此若想送保養品，最好能事先了解老師的習慣與偏好，這樣才能將心意準確地送到位。。

No.8 舒緩按摩組

2024年教師節，竹北市長鄭朝方為轄區中小學及幼兒園老師們準備了筋膜槍作為禮物，這份心意在網路上掀起熱烈討論，也將「舒緩按摩組」的相關話題聲量推上高點。其他縣市的老師們紛紛留言表示羨慕，直呼「那個收到筋膜槍的縣市也太令人羨慕了吧」、「每天下課都適合嚕一下」，竹北老師們也開心分享「筋膜槍真的很實用」、「我也是拿到筋膜槍的，竹北市長真的對老師們有在用心」、「教師節禮物是筋膜槍，深深有感」。

這類禮物還包括按摩券和SPA體驗券等，可以直接針對老師們因久站和備課而累積的肩頸與腿部疲勞，提供最實質的舒壓，一直是許多老師許願的禮物清單之一。許多學校甚至會邀請按摩師傅在教師節當天到校，為老師們提供簡短的肩頸按摩，舒緩身心、緩解疲勞。

No.7 生活用品

示意圖／Gemini

講台上課、批改作業，老師們總離不開辦公室的方寸之地，因此能融入日常的實用生活用品，也成為教師節禮物的人氣選項。這類禮物種類多元，從環保杯、保溫瓶到隨身碟等都是不錯的選擇。不少家長認為老師每天都要長時間說話，非常需要隨時補充水分，因此選擇贈送環保杯或保溫瓶，網友也表示「保溫杯不錯啊」、「我送實用樂扣杯」、「馬克杯、保溫瓶，老師上課都會用到」。

杯墊也是暖心之選，網友分享，自己觀察到老師們上課時飲料只能放桌上，若沒有杯墊，桌子濕一片，可能會弄濕重要的考卷或書籍，因此選擇在教師節時送一個吸水力強的珪藻土杯墊，雖然看似簡單，卻能為老師們解決日常的小困擾。

No.6 辦公收納文具

在教師的日常工作中，一枝好筆、一本筆記本，都是不可或缺的夥伴。如果今年教師節想為老師送上一份小禮物，不妨參考能提升教學效率與整理思緒的「辦公收納文具」，鋼筆、筆記本、收納盒等都是不錯的選擇。

其中，鋼筆因其經典外型與流暢書寫感，給人一種成熟、穩重、專業的感受，與教師的職業特質非常契合。許多人會選擇將鋼筆作為教師節禮物，不僅因實用性，更因為它還可以在筆身進行客製化，進一步提升紀念價值，「刻上老師名字或是具有象徵意義的文字很棒，而且鋼筆可以用很久很實用」、「客製化的鋼筆，兼具紀念性又實用」。不過，也有網友提醒，贈送鋼筆需要考慮老師的個人喜好，如果老師本身就是鋼筆愛好者，挑選適合的禮物就更需要費一番心思了。

No.5 養生補品

對於每天需要長時間說話的老師來說，喉嚨的保養至關重要。喉糖、枇杷膏、蜂膠這類禮物，能提供即時的滋潤與舒緩，有效緩解因說話過多而產生的不適。不少網友分享自己每年教師節都會送喉糖，也有老師讚同喉糖是貼心好禮物，「有收過蜂梨糖，有時候講太多話，吃一顆感覺不錯」、「送喉糖老師也不會太有負擔」；雖然不貴重，卻能有效緩解老師們的辛勞，展現最真摯的感謝。近年，更有家長發揮巧思，將喉糖製作成可愛的「喉糖花束」，將這份關懷化為更可愛的形式。

除了喉嚨，老師們的身體健康同樣值得關注，長時間備課、批改作業，導致用眼過度，而教學壓力與熬夜，則會影響整體免疫力。這時，雞精、魚油、葉黃素、維他命等保健品，便是體貼又實用的選擇。雞精、鱸魚精能補充體力、對抗疲勞；魚油和葉黃素則能維護眼部健康，緩解眼睛乾澀與疲勞。教師節前後，不少藥局和保健品品牌會推出特別優惠，帶動相關產品的討論聲量上漲，也顯示這類禮品深受青睞。

No.4 花卉類

示意圖／Gemini

教師節送花，是傳遞感謝與敬意的經典方式之一。一束鮮花、永生花或乾燥花，都能為老師帶來愉悅與溫馨。這類禮物不僅外型討喜，更能透過不同的花語，表達學生與家長對老師的真摯情感。每到教師節期間，不少老師也在網路上開心分享自己收到學生贈送的花束，帶動相關話題的聲量上漲。

教師節適合送的鮮花種類眾多，例如象徵感謝與尊敬的康乃馨，代表陽光與正能量的向日葵，或是寓意高雅純潔的百合。此外，也有人會選擇繡球花、桔梗、雛菊或滿天星來表達對老師的心意。網友們也熱情分享，與孩子一同手作的乾燥花束不僅充滿心意，還能長久保存，讓老師能將這份美好回憶留存許久。除了傳統花束，多肉植物也是近年來的熱門選擇。由於它們易於養護、形態多樣，能為辦公室或家中增添綠意，非常適合忙碌又喜歡綠植的老師。網友們也建議，在挑選時應避免帶刺或看起來不健康的植物，確保禮物的正面寓意。

No.3 多元禮券

「該送什麼禮物才不會送到老師不喜歡的？」這個問題每年都困擾著許多家長和學生，而「多元禮券」或許是最佳解答，從餐券、電影票到書券、住宿券應有盡有。這類禮物最大的優點，就是實用且無負擔，讓老師能根據自身需求隨時換取自己真正需要的物品或體驗，有效避免了「禮物太多，重複性高」的困擾。有網友分享自己送過西堤餐券、冰淇淋兌換券、咖啡券等都獲得好評，還有家長建議送多張餐券，可以讓老師和家人一起去吃飯，「我送老師們每人兩張西提餐券」、「有老師說送餐券、咖啡券也會很開心」、「送老師85的點心和飲料，老師有需要再換就好」。

禮券也是政府單位常用來向老師們表達謝意的禮物；今年教育部首次發給國教署所轄高中以下學校的專任教師或代理教師1,000元敬師禮券，而各縣市政府也紛紛送出商品禮券，其中台北市以2,000元禮券居冠。這也讓相關話題在網路上衝出聲量高點。雖然在發放過程中偶有爭議，例如屏東縣政府因預算問題延後發放禮金，但最終仍拍板定案發放600元敬師禮券。

No.2 午茶點心

示意圖／Gemini

誰說教師節禮物一定要很隆重？有時，一份能輕鬆享用的「午茶點心」，就能為老師帶來好心情。從咖啡禮盒、茶包、手搖飲，到各式的餅乾、蛋糕，這類禮物不僅能作為老師們備課時的能量補給，也方便與同事或家人分享，讓這份心意擴散出去。

不少老師現身分享，教師節收到咖啡或飲料就已經非常開心，因為實用、貼心又不佔空間，「咖啡！續命啊！杯蓋上面留個言，老師可以開心一整天」、「手搖飲老師就能開心很久」、「收到家長送濾掛式咖啡禮盒，顏色很繽紛質感也很好，心懷感激」。除了飲品，各式小點心也是不錯的選擇。網友們推薦瑪德蓮、蛋捲或曲奇餅乾等禮盒，不僅包裝精美，也能讓老師在休息時間補充能量，「我送過星巴克蛋捲禮盒，據說老師全家吃得高興」、「覺得泡芙蛋糕等等不錯，吃的很實際」、「那時候送教授巧克力一盒，讓他帶回家分家人吃」。值得注意的是，送吃的禮物時，若能注意老師的飲食習慣，選擇健康養生或不挑食的品項，更能讓這份心意加分。

No.1 手作禮物

示意圖／Gemini

在所有禮物中，沒有任何一件能比「手作禮物」更能打動人心。它不靠價格衡量，而是用最單純、最真誠的方式，承載著獨一無二的心意與溫度。這也是為什麼，一張親手繪製的卡片或一封充滿稚嫩筆跡的手寫信，總能讓老師們感到無比溫暖。教師節期間，經常有老師們在網路上分享收到卡片的喜悅，帶動聲量衝高，「學生親手畫的卡片或圖畫，超愛」、「喜歡收到小孩照片，背面寫上謝謝老師之類的話，滿足」、「朋友自己畫＋寫的卡，真的可以感受到小朋友滿滿的熱情」。

卡片製作簡單，很適合讓小朋友獨立完成，或是親子一起製作，讓孩子從小學習感恩，讓禮物不只是一份物質，更是一種情感的連結。而手作禮物也很適合班級同學一起合送，可以一起製作大卡片或是相冊，將全班的珍貴回憶集結成冊。這份禮物不靠價格衡量，而是用最單純、最真誠的方式，將感謝與祝福永遠留存在老師心中。

送禮心意最重要 切勿造成彼此壓力

在準備教師節禮物時，除了挑選心儀的品項，也應考量送禮的禮儀與規範。根據教育部政風處建議，由於老師對學生有打分數的權力，若真要送禮，應比照《公務員廉政倫理規範》，將禮物價格控制在500元以下，避免造成老師的心理負擔。此外，由於許多學校設有「不收禮」的校規，因此在送禮前最好先確認學校規定。總而言之，送禮只是表達感謝的一種方式，最重要的仍是那份真摯的心意，切勿為了競爭或攀比而盲目送禮。

分析說明

本研究資料由大數據(股)公司旗下輿情分析軟體《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2023年9月17日至2025年9月16日。

《KEYPO大數據關鍵引擎》輿情分析軟體係擁有巨量資料，以人工智慧作為語意分析之工具，每月處理1500億以上中文資料的網路社群數據庫，其內容涵蓋Facebook、YouTube、Threads、TikTok、Instagram、新聞媒體、討論區、部落格等網站。本調查針對討論主題相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本次主題分析與排序依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

