真人版夜神月、L來了！柿澤勇人、小池徹平來台開唱《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會北流登場

聯合新聞網／ 聯合數位文創
超人氣名作《死亡筆記本》在2015年被改編為音樂劇，由柿澤勇人飾演夜神月、小池徹平飾演L，掀起了驚人的話題和熱度。集結初代原班卡司的全新製作即將於今年11月來台演出。圖／聯合數位文創提供
超人氣名作《死亡筆記本》在2015年被改編為音樂劇,由柿澤勇人飾演夜神月、小池徹平飾演L,掀起了驚人的話題和熱度。集結初代原班卡司的全新製作即將於今年11月來台演出。圖／聯合數位文創提供

由大場鶇創作故事原型、小畑健作畫的日本漫畫作品《死亡筆記本》，自2003年至2006年期間於《週刊少年Jump》雜誌連載，其與傳統王道漫畫大相逕庭的黑暗鬥智懸疑風格，在讀者間造成極大轟動，迅速累積超高人氣，歷經20年在讀者心中的經典地位屹立不搖，截止至今漫畫已售出超過3000萬冊，也陸續被改編成動畫、電視劇、電影、小說、遊戲等，成為全球最具影響力的現象級作品之一。

《死亡筆記本》在2015年正式被改編為音樂劇，初代卡司由日本知名演員柿澤勇人飾演主角「夜神月」、小池徹平飾演劇中角色「L」。《死亡筆記本》音樂劇首演即引起觀眾廣大迴響，也奠定了該作音樂劇高人氣的基石，往後十年不斷推出不同卡司版本的演出，躋身最成功的漫畫改編劇場作品之列。

今年11月，適逢《死亡筆記本》音樂劇十週年，此作將以全新形式重磅回歸，以全編制交響樂團現場演奏搭配初代經典卡司現場演唱，打造前所未有的現場體驗，台灣更爲此全新製作的全球唯一站，粉絲絕不能錯過千載難逢的觀賞機會！集結初代音樂劇原班卡司與製作團隊，《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會今年11月29日、11月30日於台北流行音樂中心演出兩場，9/22（一）中午12點 udn售票網早鳥限量開搶！

柿澤勇人x小池徹平，初代音樂劇經典陣容完整來台

此次《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會，將由初代音樂劇版卡司柿澤勇人及小池徹平來台演出，以經典陣容重現《死亡筆記本》中最知名的宿敵組合「夜神月」與「L」。

《死亡筆記本》音樂劇於2015年首度登上舞台便備受矚目，主角「夜神月」，由日本知名演員柿澤勇人飾演。柿澤勇人活躍於劇場圈及影視圈，曾參與過眾多劇場作品，亦出演過多部知名的NHK大河劇，如先前引發熱議的近十年最強大河劇《鎌倉殿的13人》、《軍師官兵衛》、《平清盛》，實力派的演技深獲觀眾好評，也因優秀的演技而曾獲菊田一夫演劇賞的肯定。由日本知名劇團「劇團四季」出身的柿澤勇人，具備強大的音樂劇唱功及演技，在《死亡筆記本》音樂劇中幾首高難度獨唱曲都表現穩健，情感渲染力強。被認為是最成功將夜神月從漫畫搬上舞台的演員之一。

而另一大亮點便是由日本知名演員小池徹平飾演天才偵探「L」。小池徹平自2002年踏入演藝圈後，便演出過多部熱門日劇，如《極道鮮師》、《東大特訓班》、《醫龍》等，塑造出多個深植人心的角色，也在日本海內外累積極高的人氣。他在《死亡筆記本》音樂劇裡，以細膩的演技與獨特的舞台魅力，成功詮釋出L冷靜、神秘又略帶怪癖的個性，深受觀眾好評。此次《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會，也是小池徹平睽違七年再度來台演出，勢必吸引廣大粉絲一睹男神風采。

柿澤勇人所飾演的夜神月，因強大的音樂劇唱功及演技深獲觀眾好評。圖／聯合數位文創提供
柿澤勇人所飾演的夜神月,因強大的音樂劇唱功及演技深獲觀眾好評。圖／聯合數位文創提供

小池徹平睽違七年再度來台演出。圖／聯合數位文創提供
小池徹平睽違七年再度來台演出。圖／聯合數位文創提供

日本原卡演唱x現場交響樂演奏，全球僅台灣一站！

本次《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會，將由原音樂劇製作團隊傾力打造全新內容，音樂劇曲目由Frank Wildhorn擔任作曲， Jack Murphy擔任作詞，此次全新製作也特邀葛萊美獎得主Jason Howland進行交響編曲，以原創旋律再次詮釋這部風靡全球的作品。演出將由全編制交響樂團進行現場演奏，搭配來自日本的原班卡司親臨獻唱，原汁原味重現音樂劇中的經典曲目。

為了提供觀眾全新的視聽體驗，舞台特別配備大型高畫質投影螢幕，讓觀眾能夠清晰捕捉演員細膩的表情與舞台上的每一處細節。從音樂、演唱到視覺呈現，全方位營造沉浸式劇場氛圍，帶領觀眾進入《死亡筆記本》充滿魅力與懸疑的世界。

由聯合數位文創、Harmonia共同主辦的《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會（Death Note THE MUSICAL in Symphony Concert）將於今年11月29日、11月30日於台北流行音樂中心演出兩場，9/22（一）中午12時早鳥限量正式開賣！初代音樂劇版黃金陣容睽違多年於台集結，再度扮演經典代表角色，為觀眾帶來精采的全新製作演出。購票請上 udn售票網，或洽 (02)2649-1689#1（週一~五 09:00~17:00）。

《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會主視覺。圖／聯合數位文創提供
《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會主視覺。圖／聯合數位文創提供

【演出資訊】

《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會

演出地點：台北流行音樂中心

演出時間：2025年11月29日 19:30、11月30日 14:30，共2場

售票網站： udn售票網

粉絲專頁：https://www.facebook.com/udnperformance

票價資訊：5600/5200/4800(視遮區)/4400/3800(視遮區)/3400/2800/2400(視遮區)/1200

早鳥開搶時間：9月22日12:00起至10月5日23:59止

主辦單位：泓洋國際有限公司、聯合數位文創

日本 死亡 音樂劇

真人版夜神月、L來了！柿澤勇人、小池徹平來台開唱《死亡筆記本》音樂劇交響音樂會北流登場

超人氣名作《死亡筆記本》在2015年被改編為音樂劇，由柿澤勇人飾演夜神月、小池徹平飾演L，掀起了驚人的話題和熱度。集結初代原班卡司的全新製作即將於今年11月來台演出。圖／聯合數位文創提供

