100盎司燒肉組、2公斤派對箱！6間中秋燒肉組合　A5和牛、牛小排上桌

今年中秋想要烤肉了嗎？包括乾杯、王品等品牌，中秋均應景推出大份量的烤肉禮盒，包括肉量達2公斤的派對箱，還有總重100盎司的燒肉組合。其他如焦糖楓，還有碁富食品、湯瑪仕肉舖、泰勒肉舖等品牌，也都推出各具特色的燒肉組合，奢儉由人，讓民眾在家也能輕鬆享受燒肉樂趣。

【焦糖楓】

連鎖串燒「焦糖楓」今年特別推出「焦糖楓銀月Chill烤派對包」，除了雞皮、圓甜不辣、魷魚串、旺萊芝心捲和挪威鯖魚外，更有買不到「帶骨牛小排」、「越式豬五花」，以及「精選里肌片」，同時盒內還附上焦糖楓招牌漢方灑粉及淡雅回甘醬油，在家就能完美重現門市現烤風味，每套限定售價1,599元（含運費）

【湯瑪仕肉舖】

湯瑪仕肉舖推出兩款中秋限定組合。「草食王者組」主打Altair澳洲和牛嫩肩骰子牛排，還有板腱燒烤片、法式小牛肋眼，還有嫩肩里肌薄片、巴拉圭菲力薄片，展現草飼牛的自然本味。「肉食王者組」則有美國CAB特選牛嫩肩里肌薄片、十三香雞腿串、極品鮮蝦豚肉串捲、210熟成松阪豬片與豬五花薄片，帶來海陸雙重享受。10月12日前享優惠價799元起，滿額再贈Altair澳洲和牛骰子牛排。

【碁富食品】

碁富食品旗下「KKLife」與「紅龍」推出應景的中秋烤肉產品，採冷凍保鮮的調味熟食設計，方便民眾輕鬆加熱品嚐。KKLife「義式莓果醬烤羔羊肩排」選用澳洲羔羊羊肩排部位，搭配特製醬汁，帶來羊肩肉的軟嫩滋味，每盒380元； 紅龍本次推出新品「日式蜜汁烤翅小腿」將翅小棒腿烤至金皇后搭配日式蜜汁，甜鹹開胃，每袋195元。

【乾杯】

電商「乾杯超市」推出7款燒肉禮盒與2款肉量重達2公斤的派對箱，優惠價39折起。其中「豪華限定燒肉禮盒」集結日本A5和牛牛五花、澳洲穀飼橫膈膜、美國牛五花、紐西蘭薄切牛舌等肉品，每套2,699元。肉量達2公斤的「超值和牛派對燒肉箱」，內含A5宮崎牛涮涮燒、A5日本和牛牛五花、美國後腹肉燒烤片及台灣雞腿肉，適合6～8人，每套2,988元。10月19日前消費滿額，可再贈送宮崎牛A5和牛肋眼牛排。

【王品】

「王品嚴選」主打玩味中秋BBQ，讓消費者吃飽又吃得精緻，依照不同份量及組合，推出5款燒肉套組，每套1,099～2,999元。其中「100盎司重磅燒肉組」有紐西蘭鮮切沙朗牛排、美國嫩肩骰子牛、日式味噌豬里肌肉片等11款海陸食材，每套1,999元。「美國牛王道本命燒肉組」集結美國極黑和牛雪花、重磅嫩肩雪花牛排等5款肉品，每組售價1,099元。

【泰勒肉舖】

今年首度推出中秋肉品禮盒，其中「極致尊榮禮盒」集結日本小田紐約客、美國自然牛肋眼、美國PRIME等級牛小排等人氣品項，還有紐西蘭法式羊背排及西班牙伊比利梅花豬與海鮮食材，每套12,000元「經典饗宴禮盒」同樣吃得到美國自然牛肋眼、美國PRIME等級牛小排等肉品與海鮮，每套8,000元。 「焦糖楓銀月Chill烤派對包」，網羅多種人氣海陸生料，讓民眾在家重現經典滋味。圖／焦糖楓提供 泰勒肉鋪推出兩款中秋禮盒，每套8,000元起。圖／泰勒肉舖提供 乾杯推出肉量達2公斤的「超值和牛派對燒肉箱」，適合6～8人，每套2,988元。圖／乾杯提供 湯瑪仕肉舖推出「草食王者組」、「肉食王者組」等中秋肉品組合。圖／湯馬仕肉舖提供 紅龍推出新品「日式蜜汁烤翅小腿」讓燒肉時光輕鬆加菜。圖／碁富食品提供

