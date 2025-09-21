茶香結合石斑漁韻 屏東漁青在台推「日式石斑料理」

台灣養殖石斑魚在疫情衝擊與中國大陸禁令後，出口量一度腰斬，近年雖開拓日本市場，銷量回升，但仍難回升至疫情前水準。面對挑戰，屏東漁青洪佳琪選擇轉型，不只尋找外銷機會，更在國內推廣石斑飲食，今舉辦「茶香漁韻」跨界體驗，將石斑魚結合日本茶道，讓台灣漁產以新面貌走向消費者。

台灣石斑魚出口在2019年達1萬4048噸，但2020年因新冠疫情重創，銷量剩下6747噸。2022年6月，大陸又以檢出禁藥為由，全面暫停輸入，出口陷入困境，即使2023年大陸重新開放石斑魚進口，但榮景不復以往。

政府後續積極開拓出口市場，2024年10月，台灣獲准可將石斑魚輸銷日本，全年出口量也僅回升至9938噸，年出口量仍未破1萬噸。洪佳琪說，這段經歷提醒產業不能再依賴單一市場，除了外銷，也應深耕內銷。

洪佳琪與海洋大學、銘傳大學、北投文物館、陶藝品牌「樂無事」合作，今於北投文物館舉辦「茶香漁韻」活動，將日本茶道結合台灣石斑魚，由銘傳大學應用日語學系助理教授、日本茶道裡千家教授徐宗希，教導參與活動的民眾，以符合日本禮儀的方式，食用以台灣石斑魚為主軸的日式懷石料理。

洪佳琪說，先前政府推動「班班有石斑」政策，自己不以「成敗」二分法檢視政策，因為以教育角度來看，政策至少讓國中小的學生認識了台灣養殖石斑，知道這是本土漁產，孩子們也都吃過、叫得出名字，對她而言，這項政策就已經成功了。

她說，石斑魚對國人而言，仍是婚宴或大型聚餐時，才會出現的食材，同時也觀察到許多家庭的料理鮮少選擇魚類，原因在於「有刺、怕腥、不會煮」，在家庭料理中，魚類已處於「先天不足」的窘境中，石斑魚又因單價較高，讓石斑魚進入家庭料理的門檻又提高。

洪佳琪說，石斑魚目前一公斤約落在1000元上下，一餐中如果有一道料理是石斑魚，約會用掉300公克的魚原料，食材花費約落在250元間。

為降低料理門檻，洪佳琪開始設計多元產品，如石斑魚腹肉可醬燒、魚片適合煮湯，下巴可成為烤肉熱銷品，魚骨熬成無鹽魚湯，甚至魚鱗也能製成果凍或甜點，「魚和牛肉一樣，不同部位有不同口感，希望讓消費者更容易接受。」

海洋大學環境生物與漁業科學學系助理教授呂昱姮表示，推廣養殖漁業的困難在於「消費族群有限」，現在年輕人多不下廚，就連自己也很少做飯，石斑魚產品漸漸要往隨煮即食的方向發展，才能突破料理門檻。

呂昱姮強調，養殖漁業的推廣需要群聚效應，若只有單一業者各自為戰，宣傳效果有限；唯有結合更多業者、鎖定特定客群，並設計具吸引力的產品與行銷策略，才可能讓養殖漁產在國內市場打開知名度，進一步爭取民眾與政府的重視。

