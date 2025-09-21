義大利輕奢包Gianni Chiarini 四大系列包款秋冬魅力色推薦
義大利輕奢包Gianni Chiarini秋冬系列以「擁抱」為主題，四大系列透過材質與色彩的交錯，呈現這一季的層次美感，延續品牌一貫的日常奢華精神，以義大利工藝的精髓，細膩演繹多元魅力。
色彩靈感取自冬日夕陽的醇厚暖調，涵蓋酒紅、磚紅、琥珀黃等暖色；還有深冷杉綠、午夜藍、冰粉白等中性色，營造靜謐氛圍；城市黑與焦糖棕透出金屬光澤，注入摩登氣息。
Marcella托特包：經典中的溫暖詮釋
代表作Marcella以俐落廓形、磁扣開闔與可拆卸手拿包，兼顧外觀與實用性。秋冬採用羊毛鉤織、麂皮、毛呢材質，帶來溫暖與包覆感，推出幾何印花、扭結流蘇和羊毛皮革拼接等數種款式。
Dua手提包：立體輪廓再升級
經典包款Dua運用雙面皮革結構，搭配雙提把與可調側邊，讓外觀與機能取得平衡。提供3種尺寸與多款雙色配色，另有麂皮、豹紋及長毛皮革設計，呼應多樣風格需求。
Bloom麂皮肩背包：鬱金香優雅輪廓為靈感
以鬱金香輪廓為靈感勾勒出的流暢線條，散發柔韌氣質。琥珀黃或摩卡棕色調的麂皮，搭配鮮明的車縫線和金屬扣件，表現義式匠心之美。
Penelope梯形手提包：輕鬆有型的多元日常
亮面皮革隨著光影折射，綻放精緻光澤。長短雙肩帶配置可手持或肩背，無論平日通勤或假日出遊使用，都能自在轉換造型，秋冬亦有大型麂皮款式可選。
