中秋將至 12間「特色禮盒」送七彩月餅、馬卡龍芋頭酥、起司蛋糕傳情

中秋的腳步越來越近，是否已經準備好滿滿的心意與中秋禮盒了呢？「點水樓」延續傳統工法，主打蘇式經典月餅；其他如「法絨」、「查理布朗烘焙」、「Café del SOL」、「承繼」等品牌，也都以各自的招牌商品與特色甜點，推出應景的中秋禮盒。「林聰明沙鍋魚頭」也與顏新發餅舖合作，推出中秋月餅禮盒，為佳節獻上祝福。（實際供應情況，依各品牌銷售為主）

【Mister Donut】

本次推出的「波堤獅中秋禮盒」以日式經典主題為主，內含波堤獅造型的桃山月餅，共有抹茶麻糬、荔枝覆盆莓兩種口味，另外還有日式厚切年輪蛋糕，每盒660元。「波堤獅月見中秋」則是嚴選杏仁、咖啡、抹茶及巧克力4款風味餅乾，每盒520元。兩款禮盒均可見到波堤獅的可愛身影，並附贈中秋分享券，憑券可享甜甜圈買4送1或買7送3優惠。

【Purebread Bakery】

主打歐式麵包的Purebread Bakery，今年中秋推出「中秋限定法式費南雪禮盒」，內含八種口味、宛若金磚的費南雪，包括原味杏仁、鹹蛋黃兩款經典口味，以及今年新推出的肉桂、辣椒、黑芝麻花生、台灣文旦、桑椹、火腿起司，鹹甜有致，口口驚喜。8入520元、10入650元、16入優惠價980元。

Purebread Bakery打造中秋限定費南雪禮盒。圖／Purebread Bakery提供

【點水樓】

點水樓延續傳統工法，針對中秋推出「蘇式經典月餅」，以層層堆疊的36層酥皮，搭配上松露鴨肝、鮑魚干貝剝皮辣椒等豪華餡料，打造6入裝的「蘇式經典月餅禮盒」；另外還有「天然七彩蘇式月餅」，品嚐得到松子綠豆沙、奶黃鹹蛋、草莓、棗泥核桃等豐富口味，各有特色，亦有「迷你天然七彩蘇式月餅禮盒」、「蘇式一口酥月餅」等選擇。

點水樓以「蘇式月餅」為主打，推出多種口味組合。圖／點水樓提供

【林聰明沙鍋魚頭】

林聰明沙鍋魚頭今秋以鹹香雙口味的「沙茶魚鬆酥」與「沙茶魚鬆蛋黃酥」為主角，並攜手百年老舖「顏新發」合作，搭配以阿里山摺紙意象打造的永續包裝設計，推出中秋禮盒。其中沙茶魚鬆酥選用特製100%沙茶鮪魚鬆，酥皮香脆、內餡鹹香；沙茶魚鬆蛋黃酥則包入綠豆沙、低鹽鴨蛋黃與魚鬆，層層堆疊出酥餅滋味。每盒6入，460元。

【法絨】

本次設計限定版本「月光劇場中秋禮盒」，並有12入蛋糕版、15入餅乾版、12入咖啡版等不同內容組合。其中12入蛋糕版吃得到酒漬櫻桃可可費南雪、柚見月圓費南雪、花生乳酪蝴蝶酥夾心、金沙鹹蛋黃布列塔尼等內容；餅乾版則有本和香糖蝴蝶酥、荔枝烏龍茶酥餅、金沙鹹蛋黃布列塔尼、黑松露鐵觀音酥餅等品項，每盒定價878～898元。

法絨設計「月光劇場中秋禮盒」，吃得到酒漬櫻桃可可費南雪、柚見月圓費南雪等不同甜點組合。圖／法絨提供

【Café del SOL】

今年中秋帶來全新「花好月圓系列手工餅乾禮盒」，其中「花好月圓餅乾禮盒」內含靜岡抹茶曲奇、濃醇巧酥曲奇、金月奶酥沙布列、白玉奶香雪球、草莓甜菜根餅乾，定價1,599元；「月映花和手工餅乾禮盒」則吃得到濃郁黑巧水滴巧酥、靜岡抹茶雪球、炭燒黑芝麻、伯爵奶茶巧酥以及各式沙布列餅乾，定價1,299元；兩款均使用日式風呂敷包巾布作為包裝，更添儀式感。

Café del SOL設計「花好月圓系列手工餅乾禮盒」系列。圖／Café del SOL提供

【山木島】

今年推出2025年中秋限定禮盒「兔躍星辰」與「金月盛福」。其中兔躍星辰分為兩種款式。「兔躍星辰 台味餅乾款」吃得到石虎餅乾、芋圓餅乾、紅姑貴、等多種點心，以及2盒台味餅乾，定價780元；「兔躍星辰 茶蛋糕款」則以茶詩罐與多種點心搭配，定價885元。另款「金月盛福」則是嚴選11款色點心，為中秋送上祝福。

山木島今秋推出「兔躍星辰」等中秋禮盒。圖／山木島提供

【花神Bloom】

中秋限定禮盒「月綻橘利」內含有新品「蜜香夾心餅乾」，還有橘子布列夾心酥餅、花園蘋果蛋糕、洛神玫瑰達克瓦茲等共計6款、8入點心，定價620元。另外還有「熱戀紅鑽」中西式雙層禮盒，內含有「中式五仁迷你大餅」、「中式紅豆滷肉蛋黃麻糬迷你大餅」，也吃得到無花果沙布列餅、法式奶油薄脆餅等西式點心，定價880元。

花神 Bloom打造「月綻橘利」、「熱戀紅鑽」等中秋禮盒。圖／花神 Bloom提供

【查理布朗烘焙】

今年以「2025盈月獻禮，點亮微光」為主題。推出16款中秋限定禮盒。其中「馬卡龍芋頭酥」口味再升級，冷藏後品嚐擁有不同的品嚐口感，6入300元；「福米卷」則是使用在地蓬萊米穀粉取代麵粉製成麵衣，內餡則使用鹹香肉鬆，層層酥脆，10入380元。其他還有綜合人氣商品的「盈玥禮盒」。10月6日前購買指定產品，將捐出50元予社團法人愛女孩國際關懷協會。

查理布朗烘焙應景推出「馬卡龍芋頭酥」與「馬卡龍蛋黃酥」等特色點心。圖／查理布朗烘焙提供

【承繼】

本次以品牌明星商品為主，推出不同內容的中秋禮盒。其中「中秋限定組 A」內含-18°c 焦糖起司蛋糕、肉桂阿曼3入精裝禮盒，每組1,280元；「中秋限定組 B」則有-18°c 焦糖起司蛋糕、香草鳳梨金磚 8入精裝禮盒，每組1,680元，另外還有「經典組」，內含-18°c 焦糖起司蛋糕、香草鳳梨金磚 6入精裝禮盒，每組1,620元。均搭配有胡桃木起司蛋糕小刀。

承繼以招牌甜點為基礎，推出多款中秋禮盒。圖／承繼提供

【CUPETIT 卡柏蒂】

今年以 《月光島語》 為主題，推出一系列中秋禮盒，並選用台灣在地食材入饌，依照不同的組合，吃得到紅烏、金萱、黑糖等不同風味的布列塔尼酥餅，還有模樣可愛的造型餅乾，打造一座風味圖書館。包裝紙盒、木盒皆選用經FSC認證的材質，以及無礦物油墨，落實永續概念。

卡柏蒂精品甜點以 《月光島語》 為主題，推出一系列中秋禮盒。圖／卡柏蒂精品甜點提供

【19號奶油】

全台唯一以本土鮮奶生產全方位乳製品的19號奶油，今年推出「牛奶轉運站」系列禮盒，其中「好運登機組禮盒」內綜合鳳梨酥、鳳梨酥風味啤酒，每組580元；「轉運宅急便禮盒」內含醇果微甜鳳梨酥、麻香微燃鳳梨酥，每組520元。另外也與「暮沐手製」、「食拾盼」等品牌攜手，打造各具特色的中秋禮盒。

19號奶油推出「牛奶轉運站」系列禮盒。圖／19號奶油提供

