黑沃咖啡中秋禮盒狂銷3萬盒 一個月完售、追加再秒殺

經濟日報／ 記者宋健生／台中即時報導
黑沃咖啡執行長林佩霓（右）表示，今年中秋禮盒狂銷3萬盒，一個月完售、追加再秒殺。記者宋健生／攝影
黑沃咖啡執行長林佩霓（右）表示，今年中秋禮盒狂銷3萬盒，一個月完售、追加再秒殺。記者宋健生／攝影

源自台中的精品咖啡連鎖品牌黑沃咖啡（HWC Roasters），今年持續加碼「藝伎咖啡」品牌策略，不僅於上半年盛大開幕藝伎二代店，將藝伎咖啡文化推向更多消費者，更同步展開全台宣傳活動，強化市場認知。

而此策略在中秋檔期展現驚人成效，黑沃咖啡執行長林佩霓指出，全新推出的中秋禮盒《藝伎月韻》，自7月底上市以來，短短一個月即狂銷超過3萬盒，追加數量同樣瞬間售罄，創下歷年來中秋檔期最高銷售紀錄。

今年禮盒以藝伎咖啡豆系列（Geisha Plus）為核心概念，精選「東方美人藝伎」、「鳳凰茉莉藝伎」、「荔香玫瑰藝伎」與「酒香玉露藝伎」等四款濾掛咖啡，讓消費者一次收藏四種香氣層次，完整體驗藝伎咖啡的花果香與酒韻之美。透過產品將品牌的「藝伎文化」理念快速傳遞到每位消費者手中。

林佩霓表示，《藝伎月韻》禮盒外觀採「新中式簡約風格」，以純白月圓與金色山稜線條傳遞團圓意象。盒內設計更巧思滿滿，四款藝伎髮型剪影與專屬杯身圖樣，讓每一款咖啡都充滿專屬儀式感，將中秋送禮提升至全新層次。

黑沃咖啡行銷團隊指出，今年的熱銷並非偶然，而是品牌策略與消費者溝通的結果。從藝伎二代店開幕、線上線下宣傳，到中秋主打藝伎濾掛咖啡，成功形塑「藝伎」即精品咖啡代名詞的市場印象，也讓更多消費者第一次嘗試、並愛上藝伎咖啡。此次佳績，也象徵黑沃咖啡品牌力與產品力的全面升級。

咖啡 中秋 消費

