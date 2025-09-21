朧粵「秋蟹宴」上桌了！吃得到大閘蟹、爆炒沙公、日本松葉蟹

時序入秋，位於台北春大直的「朧粵」中餐廳，自10月1日起將推出「蟹馥秋韻」盛宴。以台灣本地大閘蟹、日本松葉蟹、阿拉斯加蟹、沙公、處女蟳、青蟹等蟹蟳為主角，推出蟹粉燴官燕、蟹粉鮮蝦豆腐、鮮麻爆炒沙公等一系列變化多端的特色料理，帶來鮮美的秋季旬味。

粵菜講究食材真味與火候，今年朧粵選用多種不同的蟹蟳，依照不同的食材特徵，結合蒸、焗、炒、燴、爆、煲、避風塘等多變技法，呈現出秋蟹百味。其中「蟹粉鮮蝦豆腐」將豆腐以高湯煨煮入味，再加入大閘蟹蟹粉、鮮蝦、青豆仁，清香鮮美，每份2,480元。「原條膏蟹蛋白炒斑球」將新鮮老虎斑去骨取斑球快炒，另外搭配以紅蟳蟹膏、蟹肉與蛋白製成的膏蟹蛋白，有滋有味，每份1,680元。

「鮮麻爆炒沙公」則是選用一公斤以上的沙公為主角，以多種辛香料拌炒，並以花椒油、蠔油等醬料提味，鹹鮮微麻，更襯蟹肉香甜，每兩210元。「香蔥生拆蟹肉蒸肉餅」則是將伊比利豬絞肉、馬蹄、冬菇製成肉餅做為鋪底，再堆疊清蒸松葉蟹肉，並灑上大量蔥花。上桌前再澆淋熱騰騰的高湯，風味雅緻清爽，每份2,280元。

除此之外，朧粵還推出「花雕雞油蒸處女蟳」、「日本松葉蟹二吃」、「松葉蟹肉泡飯」、「蟹粉燴官燕」等多種蟹蟳主題佳餚，同步登場的「秋梨燉螺頭小土雞」，則以老雞、螺頭、干貝慢燉4小時吊湯，搭配小土雞、秋梨、陳皮、南北杏共同燉煮，風味甘醇，暖胃舒心，也能為蟹宴增添溫潤韻味。 秋梨燉螺頭小土雞。記者陳睿中／攝影 鮮麻爆炒沙公。記者陳睿中／攝影 香蔥生拆蟹肉蒸肉餅。記者陳睿中／攝影 原條膏蟹蛋白炒斑球。記者陳睿中／攝影 鮑魚雞粒酥。記者陳睿中／攝影 撈汁雙鮮。記者陳睿中／攝影 X.O醬干燒百花羊肚菌。記者陳睿中／攝影

