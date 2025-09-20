快訊

金酒推建縣110周年紀念酒 民眾憂衝擊市場

聯合報／ 記者蔡家蓁／金門即時報導
為慶祝金門建縣 110 週年，金門酒廠今天宣布隆重推出《0.5L-53度 金門建縣110週年紀念酒》，酒體以珍稀 14 年陳年大麯酒交織新酒。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝金門建縣 110 週年，金門酒廠今天宣布隆重推出《0.5L-53度 金門建縣110週年紀念酒》，酒體以珍稀 14 年陳年大麯酒交織新酒。記者蔡家蓁／攝影

為慶祝金門建縣 110 週年，金門酒廠今天宣布隆重推出《0.5L-53度 金門建縣110週年紀念酒》，以酒為媒，傳遞金門的歷史榮耀與文化底蘊，更展現酒廠在釀製技藝上的極致匠心，但因為近期包括敬老酒、家配酒等酒品陸續推出，儘管金酒公司強調先前的建縣酒增值空間將近數倍之多，但坊間經銷商對這款酒的收購熱度並不高，後續值得關注。

這款建縣紀念酒，金門酒廠特別以珍稀 14 年陳年大麯酒交織新酒，象徵金門 110 年來不斷推陳出新、文化與建設並進。縣府秘書長張瑞心今天在出席記者會時表示，「建縣 110 週年，不僅要讓文化走出去，更要讓故事被聽見」。他說，這款紀念酒不只是酒，更是行銷金門的一種方式，期盼讓品酒者能藉由酒香，認識金門歷史與文化。

金酒公司董事長吳昆璋則說，在這個值得慶祝的時刻，金門酒廠拋磚引玉，用酒訴說金門建縣110年的故事，俗話說「好酒沉甕底」，我們則不吝惜將「好酒」分享給大家，吳昆璋掛保證，這款酒的CP值極高，喝過就知道。

據了解，這款酒在包裝設計上，以「金門」二字為概念，咬霧工藝賦予瓶身朦朧美感，酒標更結合莒光樓、金門大橋與紅磚古厝等意象，隱隱拼出「金門」二字，象徵戰地故事、聚落風情與文史底蘊交織而成的新時代風華，搭配燙金地圖與紅金色調，展現出金門的活力與榮耀。

酒體同樣精彩非凡，金門酒廠首席品酒師、全台唯一「首席酒體設計師」呂宜儒表示，「這款紀念酒特別調入稀珍的 14 年陳年大麯酒，醇厚飽滿，並以金城廠、金寧廠優質酒勾調，搭配純糯性紅高粱，使層次更細膩，口感圓潤而帶有烏梅陳香。」香氣融合陳香、糯韻與果香，入口甘美厚實，餘韻悠長。

金酒推出新品的同時，部分民眾也表達不同聲音，有民眾直言，金酒近期推出太多款酒，3個月內就有端節、秋節家戶配售酒，還有感恩釀、龍騰四海與敬老酒，酒品太多，造成酒品的收購價低迷；此外，也有人批評，紀念酒太氾濫，瓶身設計太醜，缺乏新意，建議金酒內部都要重修設計學，多用點心在瓶身標誌設計上。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

金門酒廠今天17點舉行《0.5L-53度 金門建縣110週年紀念酒》記者會，開場由棠風舞蹈團帶來「高粱飽穗酒飄香」的精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
金門酒廠今天17點舉行《0.5L-53度 金門建縣110週年紀念酒》記者會，開場由棠風舞蹈團帶來「高粱飽穗酒飄香」的精彩表演。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝金門建縣 110 週年，金門酒廠今天宣布隆重推出《0.5L-53度 金門建縣110週年紀念酒》，縣府秘書長張瑞心（右三）、金酒公司董事長吳昆璋（左三）、總經理丁丞康（左二）、金門酒類商業同業公會理事長吳則雄（右二）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
為慶祝金門建縣 110 週年，金門酒廠今天宣布隆重推出《0.5L-53度 金門建縣110週年紀念酒》，縣府秘書長張瑞心（右三）、金酒公司董事長吳昆璋（左三）、總經理丁丞康（左二）、金門酒類商業同業公會理事長吳則雄（右二）強力推薦。記者蔡家蓁／攝影
金酒公司董事長吳昆璋說，「好酒沉甕底」，我們不吝將「好酒」分享給大家，他還掛保證，這款酒的CP值極高，喝過就知道！記者蔡家蓁／攝影
金酒公司董事長吳昆璋說，「好酒沉甕底」，我們不吝將「好酒」分享給大家，他還掛保證，這款酒的CP值極高，喝過就知道！記者蔡家蓁／攝影
縣府秘書長張瑞心今天在出席記者會時表示，「建縣 110 週年，不僅要讓文化走出去，更要讓故事被聽見」。他說，這款紀念酒不只是酒，更是行銷金門的一種方式，期盼讓品酒者能藉由酒香，認識金門歷史與文化。記者蔡家蓁／攝影
縣府秘書長張瑞心今天在出席記者會時表示，「建縣 110 週年，不僅要讓文化走出去,更要讓故事被聽見」。他說，這款紀念酒不只是酒，更是行銷金門的一種方式，期盼讓品酒者能藉由酒香，認識金門歷史與文化。記者蔡家蓁／攝影

