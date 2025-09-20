快訊

林柏宏嗨翻香港迪士尼「20周年奇妙派對」 私心推薦必玩亮點！

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
林柏宏與穿上全新20周年服裝的達菲與好友們拍照打卡。圖/香港迪士尼提供
林柏宏與穿上全新20周年服裝的達菲與好友們拍照打卡。圖/香港迪士尼提供

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）自6月底起展開為期一年的「20周年奇妙派對」，藝人林柏宏日前首次踏入香港迪士尼，他說，這趟奇妙旅程宛如一場夢，「香港迪士尼就是一個充滿正能量跟歡樂感動的地方，這趟旅程不僅充電更讓我找回童心。」也推薦大家，不妨趁著週末來場快閃小旅行，走進香港迪士尼體驗滿滿的派對氛圍，給自己一個奇妙的假期。

首次受邀來到香港迪士尼，柏宏一入園便被繽紛的20周年主題布置與熱鬧歡樂的氛圍深深吸引，瞬間成為小粉絲。談及最印象深刻的體驗，林柏宏最念念不忘的是20周年限定演出，最驚喜的是在「迪士尼好友巡遊派對」的11台花車裡看到他最喜愛的《玩具總動員》胡迪駕駛著遙控車向他揮手打招呼，柏宏忍不住興奮的說，「我真的又開心又激動，彷彿走進動畫世界裡，成為其中的一員。」

林柏宏也大方分享自己的奇妙派對攻略：除了必看的20周年限定演出，林柏宏的必遊園區有充滿童趣的《玩具總動員》主題園區、漫威主題的遊樂設施、還有他最推薦的冰雪奇緣主題園區《魔雪奇緣世界》，彷彿走進艾倫戴爾王國，完美還原電影場景，幸運的大家還能像他一樣與電影中的角色不期而遇，偶遇艾莎更讓他直呼「超夢幻！」。

想要在派對上吸睛，當然要從造型入手。柏宏特別推薦迷你派對帽、造型可愛的角色肩膀娃娃及鑰匙扣。粉絲們可以像他一樣將20周年限量的配件，放在腰上、肩膀上，這樣去跟穿上全新20周年服裝的達菲與好友們打卡，特別有收藏價值！

柏宏更貼心建議粉絲一定要玩個三天兩夜，住進迪士尼主題酒店並加購「20周年派對房間慶祝禮」。他形容：「連房間都像派對的一部分，處處是驚喜，真的很用心！」更推薦大家入住「魔雪奇緣主題套房」，從雪橇造型的沙發、艾莎和安娜的壁紙，到雪寶造型的抱枕，甚至連天花板都是滿滿的雪花圖樣，夢幻指數破表。

林柏宏坦言，三天兩夜的旅程，每個環節都像是在夢境一樣，是其他旅程從未有過的體驗。這趟充電體驗也激發更多創作能量，除了單純的放鬆，更讓他重新喚起內在的童心。他還笑著說：「從香港迪士尼回來後，已經連續好幾天都不斷播放所有迪士尼動畫的主題曲！」也提醒自己不管幾歲，都值得給一次奇妙的旅程。

●優惠看這裡

香港迪士尼樂園即日起至12月31日前於官網購買「連玩2日門票」即可憑正價1日門票多加港幣100的優惠價錢，連續入園2天；預訂主題酒店兩晚或以上更可享7折優惠。此外，即日起至9月27日購買指定1日門票還可獲贈20周年SouvenEAR迷你派對帽一頂。

林柏宏驚喜現身香港迪士尼！首次造訪嗨翻「20 周年奇妙派對」。圖/香港迪士尼提供
林柏宏驚喜現身香港迪士尼！首次造訪嗨翻「20 周年奇妙派對」。圖/香港迪士尼提供
林柏宏最推薦的冰雪奇緣主題園區《魔雪奇緣世界》，彷彿走進艾倫戴爾王國。圖/香港迪士尼提供
林柏宏最推薦的冰雪奇緣主題園區《魔雪奇緣世界》，彷彿走進艾倫戴爾王國。圖/香港迪士尼提供
談及最印象深刻的體驗，讓林柏宏此行最念念不忘的絕對是20周年限定演出。圖/香港迪士尼提供
談及最印象深刻的體驗，讓林柏宏此行最念念不忘的絕對是20周年限定演出。圖/香港迪士尼提供
壓軸的夜晚演出「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」讓林柏宏印象深刻。圖/香港迪士尼提供
壓軸的夜晚演出「迪士尼星夢光影之旅：星空派對」讓林柏宏印象深刻。圖/香港迪士尼提供

