iPhone 17新機熱潮襲嘉 Pro系列最搶手Air遇冷…買氣不如預期

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導
蘋果年度新機iPhone 17系列昨天開賣，全台3C通路與電信門市湧現大批人潮，嘉義市的蘋果授權經銷商藍訊電信同樣門庭若市。記者魯永明／攝影
蘋果年度新機iPhone 17系列昨天開賣，全台3C通路與電信門市湧現大批人潮，嘉義市的蘋果授權經銷商藍訊電信同樣門庭若市。昨天上午11時，已有預購客戶提前到店等候，但首批新機直到下午才到貨，讓門市員工忙得連飯都顧不上。

藍訊電信表示，蘋果配貨數量不一，業者必須依照預購名單與實際分配情況逐一通知客戶領機。這次首批超過百支新機很快就被領光，其中以iPhone 17 Pro Max最受矚目，尤其新色「宇宙橙色」一到貨就秒殺，完全供不應求。

原本市場討論度極高的輕薄新機iPhone Air，買氣卻不如預期。業者分析，雖然iPhone Air重量輕、機身薄如紙，並推出天藍、淺金、雲白及太空黑四色，但僅配置單鏡頭，不如Pro系列的3鏡頭配置。加上價格差距僅3千多元，消費者普遍認為CP值不足，轉而選購iPhone 17 Pro與Pro Max。

熱銷的Pro系列則以「宇宙橙」、「藏青色」及「銀色」3色為主，鋁合金機身設計簡約俐落，背蓋下方玻璃的突兀感也減少，外觀更顯高質感。根據中華電信的初步統計，本次

開賣中，iPhone 17 Pro銷量佔比最高達43%，成為最熱門機型。不少幸運拿到新機的消費者試用後直呼驚喜。Pro與Pro Max系列配備廣角與長焦鏡頭，新增多項相機功能，拍攝體驗大幅升級；機身內部增加耐熱板設計，提升散熱表現；再搭載全新iOS 26系統，操作更直覺順暢，實用性與效能兼具。

對通訊行業者，每逢蘋果新機上市，都是一年中最忙碌時刻。藍訊電信員工笑稱，雖然一整天幾乎沒時間休息，但看到顧客拿到心愛新機、滿臉笑容，也覺得辛苦很值得。iPhone 17系列的上市，讓嘉義市與全台果粉再度陷入搶購熱潮，Pro系列強勢熱賣，Air卻顯得「叫好不叫座」，更凸顯消費者在選購手機時，除了外型與輕薄，仍最看重性能與CP值。

蘋果年度新機iPhone 17系列昨天開賣，全台3C通路與電信門市湧現大批人潮，嘉義市的蘋果授權經銷商藍訊電信同樣門庭若市。記者魯永明／攝影
