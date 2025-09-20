快訊

迎中秋！TWG Tea全新開模茶香月餅、「戀」濾掛咖啡禮盒含手沖壺

聯合報／ 記者羅建怡／即時報導
TWG Tea全新打造季節限定「緋紅中秋茗茶」，以南非國寶茶交織茉莉花香，口感清新馥郁，且無茶鹼。圖/TWG Tea提供
TWG Tea全新打造季節限定「緋紅中秋茗茶」，以南非國寶茶交織茉莉花香，口感清新馥郁，且無茶鹼。圖/TWG Tea提供

今年中秋，世界奢華茶葉品牌TWG Tea獻上2025「緋紅中秋茗茶月餅禮盒(Red Jasmine Tea Mooncake Collection)」，內含無茶鹼南非國寶茶、交織著茉莉花香，並首度推出6款手工茶香月餅，全新開模打造小巧精緻的尺寸。每款月餅皆融入品牌經典調配茶，有4入月餅與緋紅中秋茗茶、6入及單入盒裝三款選擇。

即日起至9月10日，全台精品門市搶先開放中秋限時預購，並將於9月11日起正式上市。全系列中秋茗茶獻禮，同步於全台沙龍及精品門市、TWG Tea-momo品牌旗艦館及LINE Gift平台開放選購。

TWG Tea全新創作「緋紅中秋茗茶(Red Jasmine Tea)」，以無茶鹼南非國寶茶為基底、巧妙調和茉莉花香，茶湯在月色映照下泛著金紅微光，口感溫潤既帶著花香的清逸、又蘊含南非國寶茶的沉穩與醇厚。茶款盛裝於繪有盛放茉莉花圖樣的燙金緋紅訂製茶罐，猶如月下花影點綴人間團圓意。

TWG Tea每年精選品牌調配茶，今年推出6款獨特風味，其中以「豐藏之金」備受矚目，內餡注入今年中秋限定「緋紅中秋茗茶」，巧妙融合細滑白蓮蓉、榛果醬與香烤焦糖脆粒融合；「靜夜之光」揉合皇家烏龍茶溫潤茶香、濃郁的黑芝麻與椰絲內餡，外層酥皮綴以金粉、更顯奢華高雅；餅皮如紅寶石般的「幻光之莓」特別選用品牌最具代表性的1837紅茶，絲滑蓮蓉包裹草莓與藍莓果乾碎，酸甜馥郁；「璀璨之曦」與「奇境之果」皆完美調和果香與茶香，風味清新細膩。還有經典鹹蛋黃與蓮蓉餡交織的「星宿之秋」，是每年中秋必吃的熱門人氣首選。

TWG Tea 2025「緋紅中秋茗茶月餅禮盒」4入緋紅中秋茗茶月餅禮盒，售價2,350元。6入緋紅中秋茗茶月餅禮盒，售價1,850元。另有單入緋紅中秋茗茶月餅禮盒，售價385元。

開元食品「戀」精品濾掛咖啡也推中秋禮盒，將衣索比亞與印尼兩地風土的精華融入咖啡之中。禮盒內含兩款精品濾掛咖啡各6入，並搭配專屬手沖壺，無論在家與親友共享，或在辦公室獨自靜心品味，都能輕鬆沖煮出專屬的節慶風味。

TWG Tea「緋紅中秋茗茶月餅禮盒」推出6款手工茶香月餅，今年首度推出精巧尺寸更優雅好入口，同步有單入、四入及六入選擇。圖/TWG Tea提供
TWG Tea「緋紅中秋茗茶月餅禮盒」推出6款手工茶香月餅，今年首度推出精巧尺寸更優雅好入口，同步有單入、四入及六入選擇。圖/TWG Tea提供
「戀」嚴選國際級莊園豆，結合實用手沖壺，從沖煮到品飲一次到位，讓咖啡成為中秋送禮的美好選項之一。圖/戀提供
「戀」嚴選國際級莊園豆，結合實用手沖壺，從沖煮到品飲一次到位，讓咖啡成為中秋送禮的美好選項之一。圖/戀提供

中秋 月餅 禮盒

相關新聞

台北購物天堂！十大商城誰能勝出？

台北人的購物天堂揭曉！台北101、DREAM PLAZA、誠品生活、遠百...十大人氣商城特色與亮點一次盤點，你解鎖過幾間了呢？

林柏宏嗨翻香港迪士尼「20周年奇妙派對」 私心推薦必玩亮點！

香港迪士尼樂園度假區（香港迪士尼）自6月底起展開為期一年的「20周年奇妙派對」，藝人林柏宏日前首次踏入香港迪士尼，他說，...

iPhone 17新機熱潮襲嘉 Pro系列最搶手Air遇冷…買氣不如預期

蘋果年度新機iPhone 17系列昨天開賣，全台3C通路與電信門市湧現大批人潮，嘉義市的蘋果授權經銷商藍訊電信同樣門庭若市...

迎中秋！TWG Tea全新開模茶香月餅、「戀」濾掛咖啡禮盒含手沖壺

今年中秋，世界奢華茶葉品牌TWG Tea獻上2025「緋紅中秋茗茶月餅禮盒(Red Jasmine Tea Moonca...

F1新加坡站迎來驚喜！格蘭菲迪X Aston Martin聯名威士忌登場

以「創新」與「挑戰極限」聞名的蘇格蘭單一麥芽威士忌格蘭菲迪（Glenfiddich），再度端出重量級跨界合作。繼2024...

中醫師研發花草茶 攜手國立歷史博物館推跨界聯名禮盒

中醫師陳勇利創立臻品植萃公司生產一系列花草茶，中秋節推出兩款禮盒，不僅與國立歷史博物館跨界聯名名畫，另款禮盒更融入ESG...

